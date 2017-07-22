В ноябре 2021 года Motorola представила Moto g41 и вскоре компания готовится представить смартфон g42. Изображения телефона появились в прошлом месяце, теперь появились подробные характеристики будущей новинки. В частности это 6,4-дюймовый OLED-экран Full HD+ разрешения, Snapdragon 680 SoC по сравнению с Helio G85 SoC у предшественника.
Судя по слухам, в смартфоне есть основная камера на 50 МП, сверхширокоугольная камера на 8 МП, макрокамера на 2 МП и фронтальная камера на 13 МП. Он будет работать под управлением Android 12 из коробки и получит аккумулятор емкостью 5000 мАч.
Если быть конкретнее, то разрешение OLED дисплея MaxVision - 2400×1080 пикселей с соотношением сторон 20:9. Восьмиядерный Snapdragon 680 основан на 6-нм тех процессе это мобильная платформа с графическим ускорителем Adreno 610. У телефоне 4 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR4X и 128 Гбайт постоянной памяти, с возможностью расширения памяти до 1 Тбайт с помощью карты памяти формата microSD.
Основная камера получила 50 МП и диафрагму f/1,8, сверхширокоугольная камера 8 МП 118° с диафрагмой f/2,2 и макрокамера 2 МП с диафрагмой f/2,4. Фронтальная камера получила 13 Мп. На корпусе есть аудиоразъем 3,5 мм и стереодинамики, новинка поддерживает Dolby Atmos, есть FM-радио, на боковом торце предусмотрен сканер отпечатков пальцев. Также предусмотрена защита от брызг и пыли (IP52).
В плане коммуникаций есть Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS и порт USB Type-C. Аккумулятор с емкостью 5000 мАч поддерживает условно быструю зарядку на 18 Вт.