На Computex Taipei 2022 компания AMD сообщила, что выпустит свои мобильные процессоры начального уровня Ryzen и Athlon 7000 серий под кодовым названием Mendocino и они будут нацелены на Chromebook и недорогие устройства Windows.
Согласно сообщениям в Интернете уже есть целый ряд утечек и слухов, которые уже известны о процессорах AMD «Mendocino». Предстоящее семейство мобильных APU начального уровня серии Mendocino 7000 от AMD будет состоять из 3 вариантов - AMD Ryzen 3 7420U, AMD Athlon Gold 7220U и AMD Athlon Silver 7020U.
О мобильных APU серии Athlon 7000 известно немногое, но недавно ITHome сообщили, что самый высококлассный среди процессоров Mendocino -- Ryzen 3 7420U - будет оснащен четырехъядерным процессором с 8 потоками. Все 4 ядра ЦП будут построены на более старой архитектуре AMD Zen 2, которой в 2022 году исполнится 3 года.
Что касается графического процессора, встроенная графика APU Ryzen 3 7420U будет иметь 1 WGP (2 CU) графики RDNA2. Однако по сравнению со своим предшественником -- Ryzen 3 5400U, грядущий APU Ryzen 3 7420U выглядит не слишком впечатляюще. Для сравнения, Ryzen 3 5400U также имеет 4-ядерный 8-поточный ЦП, но ядра построены на более новой архитектуре Zen 3. Между тем, графический процессор на Ryzen 5400U представляет собой интегрированную графику Vega с 6 CU.
Как сообщалось ранее из утечек в сети, APU AMD «Mendocino» будут поддерживать двухканальную оперативную память x32 LPDDR5, которая может достигать 32 Гбайт, а также APU будут поддерживать кодирование видео VP9 и AV1.
На Computex 2022 AMD объявила, что APU Mendocino будут запущены в четвертом квартале 2022 года и поступят на рынки к концу года. Компания ожидает, что APU Mendocino будут доступны в основных ноутбуках по цене от 399 до 699 долларов США.
Помимо улучшенного дизайна APU, Mendocino также производится по 6-нанометровому техпроцессу TSMC, что обеспечивает более высокую энергоэффективность. AMD объявила, что, по ее мнению, с Mendocino ноутбуки Windows могут работать более 10 часов без подзарядки. Также сообщалось, что грядущая серия ноутбуков начального уровня Lenovo IdeaPad 1 2022 года будет одной из первых, оснащенных этими APU.