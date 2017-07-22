Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40, включая RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070 и RTX 4060, будут запущены с разницей в месяц, начиная с октября 2022 года. Эта новая информация получена от источников, близких к индустрии графических процессоров, но пока к ним стоит относиться как к слухам.
Ожидается следующий график запуска NVIDIA GeForce RTX 40: RTX 4090 в октябре, RTX 4080 в ноябре, RTX 4070 в декабре, RTX 4060 будет представлена в январе на CES 2023. Недавно уже сообщалось, что запуск состоится уже в третьем квартале 2022 года, но похоже, что новый график перенес запуск первых трех видеокарт на четвертый квартал 2022 года, в то время как RTX 4060 может быть и вовсе перенесен на CES 2023.
Если вы вспомните запуск серии NVIDIA GeForce RTX 30, то зеленая команда также анонсировала трио своих карт Ampere, RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 в один и тот же день, однако запуски произошли с разницей в несколько недель. Первая видеокарта из серии RTX 30 не была доступна в розничной продаже почти месяц спустя (презентация RTX 30 1 сентября, запуск розничной продажи RTX 3080 24 сентября).
GeForce RTX 3090 поступила в розничную продажу в конце сентября, поэтому выпуск RTX 4090 в октябре ознаменует собой почти 24 месяца с момента выпуска предыдущей видеокарты.
NVIDIA первой выпустила на рынок GeForce RTX 3080, за ней последовали RTX 3090 и RTX 3070. Массовые карты RTX 3060 появились несколько месяцев спустя. На этот раз, однако, NVIDIA, как говорят, в первую очередь сосредоточится на своем верхнем эшелоне карт, таких как GeForce RTX 4090.
Ожидается, что три видеокарты серии GeForce RTX 40 будут использовать различные конструкции графических процессоров Ada Lovelace: RTX 4090 использует топовый SKU AD102, RTX 4080 использует SKU AD103, а RTX 4070, как ожидается, будет иметь SKU AD104 GPU. Во время недавнего отчета о доходах NVIDIA заявила, что спрос на видеокарты в крипто-сегменте уже иссяк и большинство AIB заявляют, что у них все еще осталось большое количество графических процессоров Ampere, которые необходимо передать потребителям, чтобы можно было ожидать новых скидок и акций от NVIDIA и их партнеров в ближайшие месяцы. NVIDIA может даже предлагать OEM-производителям скидки на использование карт серии RTX 30 в своих игровых линейках.
По предварительным данным, графические процессоры AD102 и AD103 будут использовать одну и ту же печатную плату, PG139, но SKU будет немного отличаться для RTX 4090, использующего SKU PG139-330, и RTX 4080, использующего SKU PG139-360. С другой стороны, RTX 4070 будет основана на совершенно другой плате. NVIDIA GeForce RTX 4060 станет первой картой Ada Lovelace в 2023 году, она будет представлена на выставке CES 2023 и выпущена несколькими неделями позже. Ожидается, что основная карта также будет использовать AD106.
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