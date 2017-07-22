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Появились характеристики и рендеры смартфона Motorola Moto Edge 2022

05 июня 2022, 09:02




Ожидается, что Motorola выпустит свой новый смартфон под названием Moto Edge 2022 уже в третьем квартале этого года. Новинка носит кодовое название Dubai+ и появилась в просочившихся рендерах, раскрывающих его дизайн.

Motorola Moto Edge 2022 получит экран с диагональю 6,5 дюйма и отверстием под фронтальную камеру. Это pOLED панель с Full HD+ разрешением и частотой обновления 144 Гц, а в отверстии по центру сверху находится 32-мегапиксельная селфи-камера.

Появились характеристики и рендеры смартфона Motorola Moto Edge 2022


Островок камеры на задней панели включает в себя три модуля -- основной 50-мегапиксельный (с OIS), 13-мегапиксельный сверх широкоугольный и 2-мегапиксельный с измерением глубины резкости. На правом торце находится качелька регулировки громкости и клавиша питания, а внизу -- порт USB Type-C, по бокам от которого находятся динамик, микрофон и слот для SIM-карты.

Motorola Moto Edge 2022 будет оснащен чипом MediaTek MT6879 и получит несколько вариантов в плане оперативной памяти (6 Гбайт и 8 Гбайт) и встроенной памяти (128 Гбайт и 256 Гбайт). Смартфон будет иметь толщину 8,2 мм (10,1 мм, включая выступ камеры), аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддержку работы со стилусом.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор vivo X70 Pro+. Vivo X70 Pro+ стал если и не лучшим, то уж точно одним из лучших камерофонов, которые нам довелось тестировать. Ко всему прочему, он предлагает близкий к идеальному экран, неплохую автономность и красивый дизайн. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo X70 Pro+: мощный фотофлагман с отличным дизайном

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