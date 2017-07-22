Ожидается, что Motorola выпустит свой новый смартфон под названием Moto Edge 2022 уже в третьем квартале этого года. Новинка носит кодовое название Dubai+ и появилась в просочившихся рендерах, раскрывающих его дизайн.
Motorola Moto Edge 2022 получит экран с диагональю 6,5 дюйма и отверстием под фронтальную камеру. Это pOLED панель с Full HD+ разрешением и частотой обновления 144 Гц, а в отверстии по центру сверху находится 32-мегапиксельная селфи-камера.
Островок камеры на задней панели включает в себя три модуля -- основной 50-мегапиксельный (с OIS), 13-мегапиксельный сверх широкоугольный и 2-мегапиксельный с измерением глубины резкости. На правом торце находится качелька регулировки громкости и клавиша питания, а внизу -- порт USB Type-C, по бокам от которого находятся динамик, микрофон и слот для SIM-карты.
Motorola Moto Edge 2022 будет оснащен чипом MediaTek MT6879 и получит несколько вариантов в плане оперативной памяти (6 Гбайт и 8 Гбайт) и встроенной памяти (128 Гбайт и 256 Гбайт). Смартфон будет иметь толщину 8,2 мм (10,1 мм, включая выступ камеры), аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддержку работы со стилусом.