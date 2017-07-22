Серия NVIDIA RTX xx60 будет требовать более 220 Вт? Первые слухи о модели среднего класса NVIDIA следующего поколения под названием GeForce RTX 4060.
Согласно Kopite7kimi, видеокарта следующего поколения RTX 4060 будет запущена с более высоким TDP, чем RTX 3070. RTX 3070 основана на урезанном графическом процессоре GA104 с TDP, ограниченным 220 Вт. Это означает, что RTX 4060 будет поставляться с еще более высоким TDP.
Дата выхода новинки не столь интересна, как ее производительность и в этом смысле высокий TDP звучит интересно. NVIDIA постепенно увеличивала TDP для своих серий GeForce xx70 и xx60 в каждом поколении, так что это новшество не должно вызывать особого удивления. Тем не менее, можно задаться вопросом, значат ли вообще что-либо сегменты производительности GeForce, поскольку добавляются новые SKU с повышенной мощностью и, зачастую, более высокой ценой. Вот небольшой список для сравнения:
GeForce RTX 4060: 220 Вт+?
GeForce RTX 3060: 170 Вт
GeForce RTX 2060: 160 Вт
GeForce GTX 1060: 120 Вт
GeForce GTX 960: 120 Вт
GeForce GTX 760: 170 Вт
Вчера появился новый слух о датах выпуска серии RTX 40. Ссылаясь на собственные источники, Wccftech утверждает, что дата запуска снова сдвинута на месяц. Интересно, что впервые видеокарта RTX 4060 была упомянута при возможном дебюте на CES 2023:
NVIDIA GeForce RTX 4090 - запуск в октябре 2022 г.
NVIDIA GeForce RTX 4080 - запуск в ноябре 2022 г.
NVIDIA GeForce RTX 4070 - запуск в декабре 2022 г.
NVIDIA GeForce RTX 4060 - презентация на выставке CES 2023, январь
Все эти даты для серии RTX 4090-4070 примерно на месяц позже, чем сообщалось ранеек, что было уже на месяц позже первых слухов (июль). Очевидно, что вокруг этого запуска много путаницы и много неуверенности среди партнеров компании, которым теперь придется каким-то образом продавать излишки запасов RTX 30 перед запуском поколения «Ada».
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