Samsung планирует создать новую производственную линию на своем внутреннем рынке в Южной Корее, которая сосредоточится на производстве более крупных OLED-панелей, которые будут использоваться в планшетах и ноутбуках. Судя по всему, эти дисплеи затем будут поставляться Apple.
Согласно TheElec, южнокорейская компания будет поставлять OLED-экраны гиганту из Купертино для своих iPad и MacBook следующего поколения. Примечательно, что эта новость согласуется с предыдущим отчетом, в котором предполагалось, что iPad Pro, наконец, перейдет на поддержку OLED-дисплеев в 2024 году. Хотя изначально Samsung полагала, что эти панели будут производиться на основе одной из существующих линеек.
Но теперь в новом отчете предполагается, что будущая производственная линия компании будет расположена на другом заводе и сможет производить OLED-дисплеи для ноутбуков. Другими словами, будущий дисплей MacBook Pro будет представлять собой OLED-панель, поставляемую Samsung. Ходят слухи, что эта модель будет запущена где-то к 2025 году или позже. В последнее время Apple меняет линейку своих iPad и MacBook на мини-LED экраны.
Итак, OLED станет следующим шагом после этого перехода. Для тех, кто не знает, OLED-панели имеют самоизлучающие пиксели и не требуют подсветки, как мини-светодиодные панели. Это означает, что это поможет улучшить коэффициент контрастности и увеличить время автономной работы будущих моделей iPad и MacBook. На данный момент в последней линейке iPhone и Apple Watch уже используются OLED-панели. Так что это был лишь вопрос времени, когда другие продукты также будут иметь ту же технологию отображения.
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