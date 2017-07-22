На мероприятии WWDC компания Apple представила новый MacBook Air с обновленным чипом M2. Он получил 8-ядерный ЦП, обеспечивающий на 18% более высокую производительность, чем предыдущее поколение, а новый 10-ядерный графический процессор на 35% мощнее и имеет на 40% более быстрый нейронный движок, сообщает Apple. Он поддерживает до 24 Гбайт быстрой унифицированной памяти, а также добавляет мультимедийный движок нового поколения и мощный видеодвижок ProRes для кодирования с аппаратным ускорением.
13,6-дюймовый дисплей Liquid Retina стал на 25 % ярче, у новинки совершенно новый дизайн, его толщина составляет всего 11,3 мм, а вес - всего 1,24 кг. По словам Apple, это цельно алюминиевый корпус и настолько эффективно объединяет свои компоненты, что приводит к уменьшению объема на 20%.
У ноутбука безвентиляторная конструкция, поэтому он остается абсолютно бесшумным даже при больших нагрузках. Есть HD-камера Facetime с разрешением 1080p, звуковая система с четырьмя динамиками, которая полностью интегрирована с клавиатурой и дисплеем вместе с микрофоном, а также на корпус возвращается порт зарядки MagSafe. Air оснащается совершенно новым компактным адаптером питания мощностью 35 Вт с двумя портами USB-C для одновременной зарядки двух устройств. MacBook Air впервые поддерживает быструю зарядку через порт USB-C мощностью 67 Вт для зарядки до 50 % за 30 минут.
Если быть более конкретным, то у экрана диагональ 13,6 дюймов с разрешением 2560 x 1664 пикселей, с технологией True Tone, широким цветовым охватом (P3), яркостью 500 нит. Объемы памяти от базовых 8 Гбайт ОЗУ (настраивается до 24 Гбайт), 256 Гбайт/512 Гбайт SSD-накопителя (настраивается до 2 Тбайт).
У ноутбука продвинутая звуковая система с четырьмя динамиками, широкий стереозвук, есть поддержка пространственного звука при воспроизведении музыки или видео с Dolby Atmos на встроенных динамиках, массив из трех микрофонов с направленным формированием луча, разъем для наушников 3,5 мм. По разъемам это два порта Thunderbolt/USB с поддержкой: Charging, DisplayPort, Thunderbolt 3 (до 40 Гбит/с), USB 4 (до 40 Гбит/с), USB 3.1 Gen 2 (до 10 Гбит/с), порт зарядки MagSafe 3. По беспроводным коммуникациям есть 802.11ax Wi-Fi 6 (2,4 ГГц + 5 ГГц) и Bluetooth 5.0.
Литий-полимерный аккумулятор емкостью 52,6 Вт·ч обеспечивает до 15 часов работы в Интернете, до 18 часов воспроизведения фильмов в приложении Apple TV. Новый MacBook Air предлагается в серебристом, космическом сером, полуночном и звездном цветах. Базовая версия будет стоить от 1550 долларов.