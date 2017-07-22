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Выпущен Realme GT Neo 3T с AMOLED-дисплеем 120 Гц, Snapdragon 870 и зарядкой на 80 Вт

07 июня 2022, 23:26




Сегодня Realme провела мероприятие, на котором представила несколько моделей смартфонов и наушники, но главным событием стало появление совершенно нового смартфона Realme GT Neo 3T.

Черный вариант Realme GT Neo 3T получил матовую поверхность, а желтая версия выполнена в клетчатом дизайне. Телефон имеет размеры 162,9 х 75,8 х 8,65 мм и весит около 194,5 грамма. На передней панели его дисплея есть вырез в верхнем левом углу для селфи-камеры. Его левый край получил кнопки увеличения и уменьшения громкости, а правый -- кнопку питания. На нижнем торце устройства есть слот для SIM-карты, микрофон, порт USB-C и решетку динамика.

Выпущен Realme GT Neo 3T с AMOLED-дисплеем 120 Гц, Snapdragon 870, зарядкой 80 Вт


Realme GT Neo 3T оснащен 6,62-дюймовым экраном AMOLED E4 с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, яркостью до 1300 нит и 100-процентным цветовым охватом DCI-P3. В целях безопасности предусмотрен встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Смартфон занимает 92,6% площади экрана.

Realme GT Neo 3T оснащен чипсетом Snapdragon 870. Он поставляется с 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x, до 5 Гбайт расширенной оперативной памяти и 128 Гбайт хранилища UFS 3.1. GT Neo 3T работает от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку на 80 Вт. По данным Realme, зарядка от нуля до 80 процентов занимает около 12 минут. Устройство поставляется с предустановленной ОС Android 12 и пользовательским интерфейсом Realme 3.0.

GT Neo 3T предлагает другие возможности, такие как слот для двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, порт USB-C, линейный двигатель по оси X для вибрации в игре и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, но нет 3,5-мм аудиоразъема для наушников.

Выпущен Realme GT Neo 3T с AMOLED-дисплеем 120 Гц, Snapdragon 870, зарядкой 80 Вт


Realme GT Neo 3T оснащен 16-мегапиксельной камерой для съемки селфи. На тыльной стороне есть 64-мегапиксельная основная камера, которой помогают 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельная макрокамера плюс двойная светодиодная вспышка на задней панели телефона. Realme GT Neo 3T поставляется в единственной версии с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт постоянной памяти по цене 380 долларов.


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