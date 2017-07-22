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Apple M2 Pro и M2 Max начнут массовое производство с передовой 3-нм технологией TSMC в конце этого года

08 июня 2022, 10:11




После того, как Apple M2 SoC была официально представлена ​​на WWDC 2022, ожидается, что позже появятся более мощные чипсеты с большим количеством ядер ЦП и ГП, M2 Pro и M2 Max. Эти два чипа придут на смену M1 Pro и M1 Max, и, согласно одному отчету, TSMC начнет их массовое производство по своей новейшей 3-нм технологии в конце этого года.

3-нм техпроцесс TSMC также может быть использован для массового производства чипов, специально разработанных для грядущей гарнитуры дополненной реальности. Переход с 4 нм на 3 нм, вероятно, станет астрономической задачей для TSMC, и, по словам аналитика Джеффа Пу, она начнет массовое производство Apple M2 Pro и M2 Max в конце этого года. К сожалению, даже если в графике массового производства не будет никаких задержек, это не означает, что потребители увидят новые продукты уже в 2022 году.

Apple M2 Pro и M2 Max начнут массовое производство с передовой 3-нм технологией TSMC в конце этого года


Первыми продуктами, которые будут работать на базе M2 Pro и M2 Max, могут стать обновленные версии переработанного семейства MacBook Pro в 2023 году. Если вы не знали, 14-дюймовые и 16-дюймовые серии MacBook Pro оснащены M1 Pro и M1 Max, а M2 Pro и M2 Max, как ожидается, обеспечат увеличение числа ядер ЦП и ГП. Согласно предыдущему отчету, M2 Max может быть оснащен 12-ядерным графическим процессором и 38-ядерным графическим процессором, тогда как M1 Max в настоящее время может быть оснащен 10-ядерным процессором и 32-ядерной конфигурацией.

Потенциальные потребители могут быть взволнованы тем, что 3-нм технология TSMC может быть использована для массового производства A16 Bionic, который можно найти в будущих iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. К сожалению, похоже, это не так, поскольку TSMC, скорее всего, начнет массовое производство 3-нм чипов в четвертом квартале 2022 года, в то время как A16 Bionic должен быть готов к июлю.

Мы, по крайней мере, рады узнать, что эта передовая технология может быть использована для массового производства неназванного SoC, который можно найти в AR-гарнитуре Apple, о которой ходят слухи, что она обеспечивает улучшенную производительность, энергоэффективность и тепловые характеристики, как у M2 Pro и M2 Max.


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