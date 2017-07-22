На этой неделе HUAWEI анонсировала FreeBuds 5i, новейшие TWS наушники и преемника прошлогодних FreeBuds 4i. У него есть гибридное активное шумоподавление (ANC) до 42 дБ, автономное время автономной работы до 7,5 часов и новый круглый корпус синего и черного цветов с нежной текстурой, похожей на гальку, и свежий яркий керамический белый цвет, похожий на белый нефрит.
Легкая конструкция наушников получила мягкие силиконовые затычки для ушей, приятные для кожи, а более легкий чехол для зарядки на 18% легче, чем у предыдущего поколения, сообщает Huawei.
Новинка получила большие динамические драйверы диаметром 10 мм с диафрагмой из полимерного композита, интеллектуально определяет форму вашего уха и оптимизирует звуковой эффект, уменьшает недостаток низких частот, вызванный утечкой звука и обеспечивает лучшее прослушивание музыки.
Наушники поддерживают шумоподавление с двумя микрофонами для вызовов и работают с алгоритмом улучшения нейронной сети AI для извлечения человеческих голосов из шума, чтобы сделать ваш голос более четким. HUAWEI FreeBuds 5i может подключать два устройства одновременно, не переключаясь между ними, и поддерживает подключение к телевизору, ПК, планшету, мобильному телефону и другим устройствам. При использовании ПК для видеоконференции и когда звонит мобильный телефон, гарнитура может легко переключиться на него.
FreeBuds 5i поддерживают Bluetooth 5.2, управляются двойным нажатием для воспроизведения/паузы музыки и ответа/завершения вызова, долгого нажатия для ANC. Размеры новинки: 30,9 х 23,9 х 21,7 мм (на наушники); 48,2 х 61,8 х 26,9 мм (чехол для зарядки), вес: 4,6 г (каждый наушник), 33,9 г (чехол для зарядки). Аккумулятор емкостью 55 мАч (на наушник) обеспечивает до 7,5 часов (6 с активным шумоподавлением) воспроизведения, 28 часов (18,5 с активным шумоподавлением) воспроизведения с чехлом для зарядки (аккумулятор 410 мАч) и 4 часа прослушивания после 15-минутной зарядкой, USB Type-C. Ожидаемая цена от 90 долларов.
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