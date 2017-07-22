Новый флагманский смартфон Oukitel кроме сверхъемкого аккумулятора на 21 000 мАч предлагает 64-мегапиксельную основную камеру от Samsung и 20-мегапиксельную камеру ночного видения от Sony и это делает WP19 интересной моделью сезона лето 2022.
Oukitel WP19 создан для приключений на свежем воздухе и активного образа жизни. Основные особенности смартфона - прочность и долговечность по военному стандарту MIL-STD-810G и защита от внешней среды по стандарту IP68/IP69, что делает новинку интересной для экстремалов и любителей приключений.
Но главная фишка модели это аккумулятор 21 000 мАч, у нее просто не имеет аналогов на рынке. С такой емкой батареей WP19 может работать целую неделю в дикой природе без ограничений, даже с активном использованием навигации. Смартфон Oukitel WP19 способен не только долго работать, но и также заряжать другие устройства. С таким можно всегда оставаться на связи с внешним миром и не пытаться беречь батарею и ограничиваться в сценариях использования: интернет-серфинг, мобильные игры и коммуникации. Время работы достигает 122 часа в режиме разговоров, 123 часа прослушивания музыки, до 36 часов воспроизведения видео или 94 дня в режиме ожидания.
Но это не единственное достоинство новинки. Телефон может похвастаться основной камерой от Samsung на 64 мегапикселя, она обеспечивает достойный уровень съемок как в дикой природе, так и в городе. Для экстремалов, ведущих ночной образ жизни, поможет 20-мегапиксельная камера Sony с четырьмя инфракрасными излучателями, которая позволит снимать даже в темноте.
Также Oukitel WP19 получил функцию съемки под водой, а функция Macro Lens Mode запечатлит мелкие детали микроскопических объектов в четком виде.
Новый смартфон Oukitel WP19 получил 6,78-дюймовый экран с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Производительность гаджета обеспечивает процессор MediaTek Helio G95, GPU Mali-G76, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.