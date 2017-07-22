Известны даты запуска и цвета Samsung Galaxy Z Fold 4, Z Flip и часов 5-й серии
09 июня 2022, 08:54
Ожидается, что Samsung проведет презентацию в августе, чтобы анонсировать следующее поколение складных смартфонов, таких как Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Ходят слухи, что вместе с ними будет представлена серия Galaxy Watch 5. До запуска еще много времени, но популярный информатор Джон Проссер уже сообщил дату запуска и цветовые варианты Z Fold 4, Z Flip 4 и Watch 5 series.
По словам Проссера, следующее мероприятие Samsung Galaxy Unpacked состоится 10 августа. На мероприятии будут представлены Galaxy Z Fold 4, Z Flip, Watch 5 и Watch 5 Pro. Предварительные заказы на эти устройства будут осуществляться в тот же день, а продажи начнутся 26 августа.
Galaxy Z Fold 4 будет доступен в "фантомном" черном, зеленом и бежевом цветах. С другой стороны, Galaxy Z Flip 4 будет представлен в таких цветах, как графитовый, темно-фиолетовый, розовое золото и синий.
Серия Galaxy Watch 5 будет включать в себя три устройства. 40-миллиметровые часы Watch 5 будут представлены в таких цветах, как фантомный черный, серебристый и розово-золотой. 44-миллиметровые часы Watch 5 будут доступны в черном, серебристом и голубоватом цветах. 46-миллиметровые часы Watch 5 Pro будут представлены в черном и серебристом цветах.
В утечке также сообщается, что Samsung на том же мероприятии анонсирует вариант Galaxy S22 в лавандовом цвете. Похоже, что Samsung может подтвердить дату своего предстоящего мероприятия Galaxy Unpacked в июле. Технические характеристики Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 уже просочились. Поскольку до следующего мероприятия Galaxy Unpacked еще много времени, более подробная информация о серии Galaxy Watch 5, вероятно, появится в ближайшие дни.