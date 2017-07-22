Выход видеокарт RTX 40 состоится не так уж скоро, но в сети постоянно появляются новые сведения о грядущей линейке. Последнее сообщение поступило от Kopite7kimi, который сообщил, что NVIDIA работает над эталонным кулером с тремя вентиляторами.
Почти каждая пользовательская видеокарта RTX 3090 Ti использует либо трехвентиляторный кулер, либо гибридные жидкостные решения. Альтернативой является громоздкий эталонный кулер NVIDIA с двумя вентиляторами, направленными в противоположные стороны. Но двух вентиляторов может оказаться недостаточно, когда NVIDIA возьмется за графические процессоры мощностью в 600 Вт.
Компания никогда не использовала решение для охлаждения с тремя вентиляторами для своих эталонных моделей. На самом деле компания также никогда не использовала и жидкостное охлаждение. Это совершенно иной подход, чем у AMD, которая уже довольно давно экспериментирует с кулерами с тремя вентиляторами (Radeon VII) или жидкостными решениями (RX 6900XT LC/Fury X).
Ходят слухи, что существует трехвентиляторный кулер для эталонной платы AD102 (so PG136/139). Это не означает, что он будет использоваться в RTX 4090, но, скорее всего, для RTX 4090 Ti, который, по слухам, будет запущен позже с еще более высоким TDP.
Следует отметить, что очень похожие слухи появились непосредственно перед выпуском серии RTX 30. У NVIDIA, как утверждается, был эталонный кулер с тремя вентиляторами для инженерных образцов своей серии RTX 30. Однако он никогда не использовался ни для одной из флагманских моделей GA102.
Kopite также подтвердил сегодня, что запуск RTX 40 series явно не состоится в середине июля и RTX 4090 должен быть запущен не раньше октября. Последние пару недель NVIDIA делилась разными датами со своими партнерами. Они явно не горят желанием так скоро выпускать замену своим моделям RTX 30, поскольку с каждым днем становится все труднее продавать эти карты по рекомендованным ценам и это может быть основной причиной переноса даты запуска.
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