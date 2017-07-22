Motorola без лишнего шума представила двух новых представителей своей линейки Moto G - Moto G62 с поддержкой 5G и Moto G42 с поддержкой LTE. Оба смартфона скоро появятся в продаже в Бразилии, а в ближайшие недели появятся и на рынках Европы, Латинской Америки, Азии, Индии и Ближнего Востока.
Moto G62 5G с процессором Snapdragon 480+ оснащен 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с Full HD+ разрешением и частотой обновления 120 Гц. В вырезе установлена 16-мегапиксельная селфи-камера, а на задней панели расположена основная камера на 50 МП плюс 8-мегапиксельный сверхширокий модуль и 2-мегапиксельный макрообъектив. Телефон оснащен 4 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт постоянной памяти, которую можно расширить через слот для карт памяти формата microSD.
Moto G62 5G оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки в 20 Вт. Программная часть - Android 12 с пользовательским интерфейсом MyUX поверх него. Телефон также оснащен стереодинамиками и поддержкой Dolby Atmos и встроенный сбоку сканер отпечатков пальцев, который одновременно служит клавишей питания. Есть два цвета на выбор - графитовый и зеленый.
Moto G42 получил 6,4-дюймовый OLED-экран с Full HD разрешением и частотой обновления 60 Гц. Он снимает селфи на 16-мегапиксельную камеру, а на задней панели - на 50-мегапиксельную основную, 8-мегапиксельную широкоугольную и 2-мегапиксельную макро-камеру. В качестве процессора используется Snapdragon 680 от Qualcomm вместе с 4 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт памяти с возможностью расширения.
G42 также оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой на 20 Вт, а также стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos. Телефон работает на Android 12 с интерфейсом MyUX. Moto G42 выпускается в синем и розовом цветах. Цены на обе модели будут объявлены позже.