У Apple есть четыре актуальные модели MacBook, доступные на рынке. Недавно компания представила MacBook Air следующего поколения и 13-дюймовый MacBook Pro, оснащенные новейшим чипсетом Apple Silicon M2.
Теперь, согласно последнему отчету, Apple готовится к выпуску двух новых моделей ноутбуков MacBook в следующем году, и некоторые подробности об этих устройствах уже просочились в сеть.
Ожидается, что Apple выпустит новый 15-дюймовый MacBook Air и 12-дюймовый MacBook, но какой тип устройства это будет, остается неизвестным. Что касается 15-дюймового MacBook Air, то после запуска он станет самым большим MacBook Air от бренда на сегодняшний день.
На самом деле, размеры нового ноутбука MacBook Air, работающего на процессоре M2, также немного больше, чем у его предшественника. Теперь он оснащен 13,6-дюймовым экраном вместо обычного 13,3-дюймового дисплея ноутбука.
Что касается дизайна, то сообщается, что 15-дюймовая модель MacBook Air будет похожа на 13,6-дюймовую модель, что означает, что коническая рамка, которую MacBook Air использовал в течение многих лет, будет устранена.
Что касается сроков запуска, 15-дюймовый MacBook Air может официально появиться в начале 2023 года на запланированном весеннем мероприятии, в то время как 12-дюймовая модель, как ожидается, появится в конце 2023 года или в начале 2024 года.