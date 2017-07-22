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ZTE анонсировала доступные смартфоны Blade A72 и Blade A52

10 июня 2022, 14:43




ZTE анонсировала пару смартфонов серии Blade: модели A72 и A52. Оба телефона работают на чипсетах Unisoc и получили 13-мегапиксельные основные камеры и большие батареи.

ZTE анонсировала доступные смартфоны Blade A72 и Blade A52


Blade A72 оснащен 6,7-дюймовым ЖК-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, в то время как Blade A52 получил 6,5-дюймовым ЖК-дисплей HD+ с частотой обновления 60 Гц. В обоих телефонах установлены 5-мегапиксельные селфи-камеры в каплевидном вырезе над дисплеем.

Обе новинки получили 13-мегапиксельные основные камеры на задней панели вместе с двумя 2-мегапиксельными вспомогательными модулями.

Оба телефона также используют один и тот же чипсет Unisoc SC9863A, хотя Blade A72 оснащен 3 Гбайт оперативной памяти, в то время как A52 имеет только 2 Гбайт оперативной памяти. Объем встроенной памяти на обоих устройствах составляет 64 Гбайт, ее можно расширить с помощью слота для карт памяти формата microSD. Программная часть представляет собой ОС Android 11 с прошивкой MiFovor 11 от ZTE поверх системы. Blade A72 может похвастать аккумулятором емкостью 6000 мАч, в то время как у A52 батарея поскромнее - уже на 5000 мАч.

ZTE анонсировала доступные смартфоны Blade A72 и Blade A52


ZTE Blade A72 поставляется в космическом сером и небесно-голубом цветах и будет продаваться по цене от 114 долларов. Blade A52 поставляется в золотом и сером цветах и стоит от 91 доллара.


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