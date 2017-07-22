Tecno выпустила серию Spark 9 с премиальными функциями, направленными на удовлетворение потребностей креативного поколения. С этой целью серия Spark 9 получила 32-мегапиксельную селфи-камеру, легкий и тонкий корпус с прямоугольными краями, усовершенствованные фильтры и программное обеспечение для редактирования, а также производительные процессоры и емкие аккумуляторы.
Серия Techno Spark 9 обновила свою селфи-камеру с 8-мегапиксельного сенсора до 32-мегапиксельной камеры. Она позволяет делать четкие, детализированные и текстурированные селфи даже при увеличении. Кроме того, благодаря режиму Ultra HD, сенсорному чипу 4-в-1 с интеллектуальным выравниванием пикселей и диафрагме фронтальной камеры F/2.45 с фиксированным фокусом.
Tecno Spark 9 Pro поставляется с оптимизированным режимом Super Night Mode 3.0 с расширенными функциями, такими как определение освещенности сцены с помощью искусственного интеллекта, алгоритм оптимизации слияния нескольких кадров и новейшая технология восстановления деталей кадра. Сочетание этих функций поможет соответствующим образом осветлить изображение, чтобы оно было четким и естественным даже при съемке в условиях низкой освещенности. Кроме того, телефон оснащен кольцевой подсветкой экрана, которая обеспечивает равномерное трехмерное освещение лица.
Наконец, Techno Spark 9 Pro поставляется с дополнительными функциями, такими как восстановление портрета с помощью искусственного интеллекта, режим красоты лица (5.0), Интеллектуальное шумоподавление и интеллектуальная автофокусировка по всей сцене, которая осветляет и придает красоту вашему лицу в различных сценариях и настройках.
Помимо селфи, серия Tecno Spark 9 также фокусируется и на основной камере. Телефон оснащен тройной камерой, с основной камерой на 50 МП с диафрагмой F/1.6, датчиком глубины 2 МП.
В компании постарались, чтобы новинки стали также модным аксессуаром. Новая серия TECNO SPARK 9 выглядит по-новому, с популярной в отрасли прямоугольной кромкой и корпусом толщиной 8,42 мм. Бренд придал телефону уникальную блестящую текстурированную мозаичную отделку на задней панели. Смартфон выпускается в четырех цветах: черный, синий, белый и некий "штормовой".
В остальном это экран на 6,6 дюйма и с частотой обновления 90 Гц. Он работает на чипсете MediaTek Helio G85 с графическим процессором Arm Mali-G52. Емкость батареи 5000 мАч, с поддержкой зарядки на 18 Вт. Что касается программного обеспечения и пользовательского интерфейса, Techno Spark 9 series работает на базе Android 12 и интерфейса HiOS 8.6.