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Рендеры OnePlus 10T: большой 6,7-дюймовый экран и широкий блок камер

11 июня 2022, 21:20




По слухам, OnePlus 10T будет последним флагманом компании в этом году. О смартфоне мало данных, известно, что он будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 1. Теперь появилось больше деталей, в том числе 3D-рендеры модели.

OnePlus 10T получил необычный для компании дизайн - выступ камеры на задней панели занимает всю ширину телефона. Предупреждаем, что этот дизайн основан на ранних прототипах, поэтому он может быть неточным.

В любом случае, это будет телефон большего размера, чем ожидалось. Точных размеров пока нет, но, по-видимому, диагональ экрана составит 6,7 дюйма, что больше, чем у предыдущих телефонов Т-серии и будет таким же большим, как у 10 Pro. Однако здесь будет лишь Full HD+ разрешение вместо Quad HD+ (при сохранении частоты обновления на уровне 120 Гц).

Рендеры OnePlus 10T: большой 6,7-дюймовый экран и широкий блок камер


Телефон также будет иметь более быструю зарядку, чем Pro, 150 Вт против 80 Вт, за счет немного меньшей батареи, 4800 мАч против 5000 мАч. Беспроводной зарядки по-прежнему нет. Но ни экран, ни емкость батареи не являются большим недостатком - это была бы настройка задней камеры.

Предполагается, что OnePlus 10T будет использовать 50-мегапиксельную основную камеру с OIS и видеозаписью в 4K на скорости 60 кадров в секунду. Ему помогает 16-мегапиксельная сверх широкоугольная камера и 2-мегапиксельный макромодуль, без телеобъективов. Фронтальная камера будет иметь 32-мегапиксельный сенсор.

По цене OnePlus 10T будет находиться между 10 Pro и 10R. Ожидается, что он будет запущен в июле.


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