По слухам, OnePlus 10T будет последним флагманом компании в этом году. О смартфоне мало данных, известно, что он будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 1. Теперь появилось больше деталей, в том числе 3D-рендеры модели.
OnePlus 10T получил необычный для компании дизайн - выступ камеры на задней панели занимает всю ширину телефона. Предупреждаем, что этот дизайн основан на ранних прототипах, поэтому он может быть неточным.
В любом случае, это будет телефон большего размера, чем ожидалось. Точных размеров пока нет, но, по-видимому, диагональ экрана составит 6,7 дюйма, что больше, чем у предыдущих телефонов Т-серии и будет таким же большим, как у 10 Pro. Однако здесь будет лишь Full HD+ разрешение вместо Quad HD+ (при сохранении частоты обновления на уровне 120 Гц).
Телефон также будет иметь более быструю зарядку, чем Pro, 150 Вт против 80 Вт, за счет немного меньшей батареи, 4800 мАч против 5000 мАч. Беспроводной зарядки по-прежнему нет. Но ни экран, ни емкость батареи не являются большим недостатком - это была бы настройка задней камеры.
Предполагается, что OnePlus 10T будет использовать 50-мегапиксельную основную камеру с OIS и видеозаписью в 4K на скорости 60 кадров в секунду. Ему помогает 16-мегапиксельная сверх широкоугольная камера и 2-мегапиксельный макромодуль, без телеобъективов. Фронтальная камера будет иметь 32-мегапиксельный сенсор.
По цене OnePlus 10T будет находиться между 10 Pro и 10R. Ожидается, что он будет запущен в июле.