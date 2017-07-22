Компания MSI представляет следующую игровую систему для настольных ПК, использующую процессоры Intel серии Alder Lake и оснащенную видеокартами Arc A380.
Видеокарта Intel Arc A380 с 6 Гбайт памяти была замечена на веб-сайте известного японского ритейлера и подтверждена производителем MSI.
Эта информация неудивительна, поскольку Intel подтвердила, что компания будет выпускать Arc A380M в Китае через своих региональных OEM-партнеров.
Поскольку ПК размещен как товар для предварительного заказа, то и каких-то данных о нем немного, к тому же неясно, какой будет цена, сроки и прочая техническая информация. Единственная информация, предоставленная MSI - это то, какой будет конфигурация памяти графического процессора Arc A380.
Исходя из предыдущих подробностей о Arc A380, графический процессор будет предлагать полный графический процессор ACM-G11 с восемью Xe-ядрами, а объем памяти составит 6 Гбайт памяти GDDR6. Вполне логично, что настольные версии будут использовать 96-разрядную шину памяти, что больше, чем у мобильных версий объемом 4 Гбайт с 64-разрядной шиной памяти.
MSI не раскрывает производителя графического процессора, но также можно с уверенностью сказать, что компания будет использовать его разработки. Система будет разогнана на заводе-изготовителе, поскольку продукт помечен как "OC".
Потребителям доступно несколько конфигураций процессоров для настольных компьютеров - Intel Core i3-12100F и i7-12700F - и они будут предлагать графический процессор Intel Arc A380 с 6 Гбайт памяти и энергопотреблением от 550 Вт до 650 Вт.
Пожалуй, самое интересное это то, что MSI предлагает информацию о производительности видеокарты в режимах с разрешением 1080p в некоторых киберспортивных играх. Частота кадров в секунду будет варьироваться от 85 до 200 кадров в секунду, в зависимости от воспроизводимой игры.
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