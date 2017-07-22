РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Выход NVIDIA GeForce GTX 1630 задерживается, запуск серии RTX 40 откладывается на месяц

12 июня 2022, 21:00




NVIDIA обновляет даты запуска своих видеокарт. В сети появилась обновленная информация о предстоящем запуске GeForce GTX 1630 и серии RTX 40, подтвержденная несколькими источниками.

NVIDIA планировала выпустить свою видеокарту GTX 1630 на следующей неделе, но всего несколько дней назад компания обновила график эмбарго на эту модель. Согласно источникам, NVIDIA направила письмо партнерам по совету директоров с указанием новой даты введения эмбарго.

Выход NVIDIA GeForce GTX 1630 задерживается, запуск серии RTX 40 откладывается на месяц


Стоит отметить, что GTX 1630 "GTMK" (Go To Market Kit) был представлен 31 мая и партнеры уже изготовили первые карты, которые проходят проверку. Кроме того, обновились даты запуска RTX 40 series. Ранее уже сообщалось, что дата запуска была перенесена на месяц. Согласно последней информации, запуск RTX 4090 действительно был отложен на месяц с августа по сентябрь, RTX 4080 - с октября и RTX 4070 - с ноября.

Как упоминалось ранее, эти сроки не являются конечными. Ситуация на рынке графических процессоров быстро меняется, и сейчас стимул состоит в том, чтобы продать как можно больше видеокарт RTX 30 до того, как появятся RTX 40. Поэтому теперь ожидается какое-то снижение цен на RTX 30 series, но NVIDIA пока не подтвердила такие планы.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • MSI представила первый настольный ПК с дискретной видеокартой Intel Arc A380
  • NVIDIA предположительно разработала эталонный кулер с тремя вентиляторами для GeForce RTX 40
  • NVIDIA GeForce RTX 4060 потребляет больше энергии, чем RTX 3070 (220 Вт)
  • NVIDIA выпустит GeForce RTX 4090 в октябре, RTX 4080 в ноябре, RTX 4070 в декабре а, RTX 4060 представят на CES 2023
  • Судя по слухам, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1630 дебютирует 15 июня

    • предыдущая новость
    MSI представила первый настольный ПК с дискретной видеокартой Intel Arc A380

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка
    Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Лучший SSD Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший компьютерный корпус
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 июня, 2022

    Выход NVIDIA GeForce GTX 1630 задерживается, запуск серии RTX 40 откладывается на месяц

    MSI представила первый настольный ПК с дискретной видеокартой Intel Arc A380

    11 июня, 2022

    Рендеры OnePlus 10T: большой 6,7-дюймовый экран и широкий блок камер

    Серия Tecno Spark 9 нацелена для любителей селфи

    10 июня, 2022

    ZTE анонсировала доступные смартфоны Blade A72 и Blade A52

    В следующем году Apple расширит линейку MacBook двумя новыми моделями

    9 июня, 2022

    Motorola представила бюджетные Moto G62 5G и G42

    NVIDIA предположительно разработала эталонный кулер с тремя вентиляторами для GeForce RTX 40

    Известны даты запуска и цвета Samsung Galaxy Z Fold 4, Z Flip и часов 5-й серии

    8 июня, 2022

    Oukitel WP19 с самым большим в мире аккумулятором появится в России в конце июня 2022

    Анонсированы HUAWEI FreeBuds 5i с гибридным шумоподавлением до 42 дБ

    Apple M2 Pro и M2 Max начнут массовое производство с передовой 3-нм технологией TSMC в конце этого года

    7 июня, 2022

    Выпущен Realme GT Neo 3T с AMOLED-дисплеем 120 Гц, Snapdragon 870 и зарядкой на 80 Вт

    Apple представляет новый MacBook Air: 13,6 дюймов, чип M2 и новым дизайн

    6 июня, 2022

    Samsung будет поставлять OLED-дисплеи для Apple iPad и MacBook

    NVIDIA GeForce RTX 4060 потребляет больше энергии, чем RTX 3070 (220 Вт)

    5 июня, 2022

    Появились характеристики и рендеры смартфона Motorola Moto Edge 2022

    4 июня, 2022

    NVIDIA выпустит GeForce RTX 4090 в октябре, RTX 4080 в ноябре, RTX 4070 в декабре а, RTX 4060 представят на CES 2023

    Слухи про AMD Ryzen 3 7420U: графика RDNA2 в APU начального уровня

    Появились характеристики Moto g42: 6,4 дюйма, OLED, Full HD+, 50 МП и батарея 5000 мАч

    ССЫЛКИ