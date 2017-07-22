NVIDIA обновляет даты запуска своих видеокарт. В сети появилась обновленная информация о предстоящем запуске GeForce GTX 1630 и серии RTX 40, подтвержденная несколькими источниками.
NVIDIA планировала выпустить свою видеокарту GTX 1630 на следующей неделе, но всего несколько дней назад компания обновила график эмбарго на эту модель. Согласно источникам, NVIDIA направила письмо партнерам по совету директоров с указанием новой даты введения эмбарго.
Стоит отметить, что GTX 1630 "GTMK" (Go To Market Kit) был представлен 31 мая и партнеры уже изготовили первые карты, которые проходят проверку. Кроме того, обновились даты запуска RTX 40 series. Ранее уже сообщалось, что дата запуска была перенесена на месяц. Согласно последней информации, запуск RTX 4090 действительно был отложен на месяц с августа по сентябрь, RTX 4080 - с октября и RTX 4070 - с ноября.
Как упоминалось ранее, эти сроки не являются конечными. Ситуация на рынке графических процессоров быстро меняется, и сейчас стимул состоит в том, чтобы продать как можно больше видеокарт RTX 30 до того, как появятся RTX 40. Поэтому теперь ожидается какое-то снижение цен на RTX 30 series, но NVIDIA пока не подтвердила такие планы.
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