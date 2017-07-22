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Фронтальная камера iPhone 14 получит крупное обновление, включая автофокус, шесть линз и не только

13 июня 2022, 09:20




Сообщается, что Apple серьезно обновит фронтальную камеру серии iPhone 14. Известный аналитик представил список изменений, которых следует ожидать с точки зрения оптических улучшений.

Фронтальная камера iPhone 14 получит увеличенную диафрагму. По словам аналитика Минг-Чи Куо, Apple увеличивает число поставщиков деталей для камер, которые в конечном итоге будут использованы в iPhone 14 серии. Ранее он прогнозировал, что LG Innotek обеспечит технологического гиганта качественными деталями для фронтальных камер, поскольку китайские производители не смогли заключить сделку с Apple, поскольку они не прошли строгий этап тестирования компании.

Фронтальная камера iPhone 14 получит крупное обновление, включая автофокус, шесть линз и другое


Sony останется поставщиком Apple для сенсоров линейки смартфонов iPhone 14, а объективы, как ожидается, будут предоставлены Genius и Largan. Модули фокусировки камеры, скорее всего, будут поставляться компаниями Alps и Luxshare. Что касается обновлений, Куо утверждает, что новая фронтальная камера получит поддержку автофокусировки, что обеспечит лучшее качество изображений и видео по сравнению с устройствами с поддержкой только фиксированного фокуса.

Другие дополнения включают объектив из шести линз или объектив 6P по сравнению с 5P объективом на старых модулях. Говорят, что фронтальная камера iPhone 14 также имеет большую диафрагму F/1.9, что позволяет датчику улавливать больше света, что будет полезно в условиях низкой освещенности. На случай, если вас не впечатлила фронтальная камера, есть еще одна интересная новость, которую предсказал Куо еще несколько месяцев назад.

По его словам, Apple впервые представит 48-мегапиксельные датчики основной камеры для своего семейства iPhone, а также поддержку автофокусировки для сверхширокоугольной камеры. Это также может стать первым случаем, когда Apple добавит поддержку записи видео в формате 8K на iPhone. Недостатком этих значительных улучшений камеры является то, что сзади будет больший выступ из-за увеличенного сенсора.


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