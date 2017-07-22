Vivo готовится к выпуску еще одной серии смартфонов V. Новейшим дополнением к семейству является серия V25, которая следует за серией V23, выпущенной ранее в этом году. Теперь появились некоторые подробности относительно его технических характеристик и возможных сроков запуска.
Согласно отчету TechYorker, китайский производитель смартфонов планирует выпустить V25 и V25 Pro всего через несколько недель. Модельный ряд будет представлен в середине июля 2022 года. Новые смартфоны Vivo будут моделями премиум-класса компании и, как ожидается, будут стоить где-то между 400 и 500 долларов. Но пока эти данные еще не подтверждены.
В новом отчете также были представлены конфигурации хранилища для V25 Pro, который, по-видимому, будет выпущен в трех вариантах. Это включает в себя модели 8 + 128 Гбайт, 8 + 256 Гбайт и 12 + 256 Гбайт. Кроме того, устройство будет оснащено 6,56-дюймовым AMOLED-экраном с Full HD+ разрешением и частотой обновления 120 Гц. На задней панели он будет оснащен тройной камерой, которая включает в себя 50-мегапиксельный основной сенсор Sony IMX766V, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельную портретную камеру.
Между тем, на передней панели находится 32-мегапиксельная селфи-камера. Примечательно, что вариант Pro может также содержать SoC MediaTek Dimensity 8100 и аккумулятор емкостью 4500 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 80 Вт. С другой стороны, базовый V25, как сообщается, будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 778G или SoC Dimensity 1200. Он также может быть оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, но с поддержкой более медленной быстрой зарядки мощностью 44 Вт или 66 Вт. По слухам, устройство оснащено 16-мегапиксельной селфи-камерой и модулем задней камеры, идентичным варианту Pro.