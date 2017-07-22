РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Ключевые характеристики Vivo V25 просочились в сеть перед июльским запуском

13 июня 2022, 17:05




Vivo готовится к выпуску еще одной серии смартфонов V. Новейшим дополнением к семейству является серия V25, которая следует за серией V23, выпущенной ранее в этом году. Теперь появились некоторые подробности относительно его технических характеристик и возможных сроков запуска.

Согласно отчету TechYorker, китайский производитель смартфонов планирует выпустить V25 и V25 Pro всего через несколько недель. Модельный ряд будет представлен в середине июля 2022 года. Новые смартфоны Vivo будут моделями премиум-класса компании и, как ожидается, будут стоить где-то между 400 и 500 долларов. Но пока эти данные еще не подтверждены.

Ключевые характеристики Vivo V25 просочились в сеть перед июльским запуском


В новом отчете также были представлены конфигурации хранилища для V25 Pro, который, по-видимому, будет выпущен в трех вариантах. Это включает в себя модели 8 + 128 Гбайт, 8 + 256 Гбайт и 12 + 256 Гбайт. Кроме того, устройство будет оснащено 6,56-дюймовым AMOLED-экраном с Full HD+ разрешением и частотой обновления 120 Гц. На задней панели он будет оснащен тройной камерой, которая включает в себя 50-мегапиксельный основной сенсор Sony IMX766V, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельную портретную камеру.

Между тем, на передней панели находится 32-мегапиксельная селфи-камера. Примечательно, что вариант Pro может также содержать SoC MediaTek Dimensity 8100 и аккумулятор емкостью 4500 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 80 Вт. С другой стороны, базовый V25, как сообщается, будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 778G или SoC Dimensity 1200. Он также может быть оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, но с поддержкой более медленной быстрой зарядки мощностью 44 Вт или 66 Вт. По слухам, устройство оснащено 16-мегапиксельной селфи-камерой и модулем задней камеры, идентичным варианту Pro.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор vivo X70 Pro+. Vivo X70 Pro+ стал если и не лучшим, то уж точно одним из лучших камерофонов, которые нам довелось тестировать. Ко всему прочему, он предлагает близкий к идеальному экран, неплохую автономность и красивый дизайн. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo X70 Pro+: мощный фотофлагман с отличным дизайном

Читайте также:

  • Фронтальная камера iPhone 14 получит крупное обновление, включая автофокус, шесть линз и не только
  • Рендеры OnePlus 10T: большой 6,7-дюймовый экран и широкий блок камер
  • Серия Tecno Spark 9 нацелена для любителей селфи
  • ZTE анонсировала доступные смартфоны Blade A72 и Blade A52
  • Motorola представила бюджетные Moto G62 5G и G42

    • следующая новость
    Выпуск Realme V20 5G с чипсетом Dimensity 700 и аккумулятором емкостью в 5000 мАч

    предыдущая новость
    Фронтальная камера iPhone 14 получит крупное обновление, включая автофокус, шесть линз и не только

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка
    Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Лучший SSD Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший компьютерный корпус
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    13 июня, 2022

    Выпуск Realme V20 5G с чипсетом Dimensity 700 и аккумулятором емкостью в 5000 мАч

    Ключевые характеристики Vivo V25 просочились в сеть перед июльским запуском

    Фронтальная камера iPhone 14 получит крупное обновление, включая автофокус, шесть линз и не только

    12 июня, 2022

    Выход NVIDIA GeForce GTX 1630 задерживается, запуск серии RTX 40 откладывается на месяц

    MSI представила первый настольный ПК с дискретной видеокартой Intel Arc A380

    11 июня, 2022

    Рендеры OnePlus 10T: большой 6,7-дюймовый экран и широкий блок камер

    Серия Tecno Spark 9 нацелена для любителей селфи

    10 июня, 2022

    ZTE анонсировала доступные смартфоны Blade A72 и Blade A52

    В следующем году Apple расширит линейку MacBook двумя новыми моделями

    9 июня, 2022

    Motorola представила бюджетные Moto G62 5G и G42

    NVIDIA предположительно разработала эталонный кулер с тремя вентиляторами для GeForce RTX 40

    Известны даты запуска и цвета Samsung Galaxy Z Fold 4, Z Flip и часов 5-й серии

    8 июня, 2022

    Oukitel WP19 с самым большим в мире аккумулятором появится в России в конце июня 2022

    Анонсированы HUAWEI FreeBuds 5i с гибридным шумоподавлением до 42 дБ

    Apple M2 Pro и M2 Max начнут массовое производство с передовой 3-нм технологией TSMC в конце этого года

    7 июня, 2022

    Выпущен Realme GT Neo 3T с AMOLED-дисплеем 120 Гц, Snapdragon 870 и зарядкой на 80 Вт

    Apple представляет новый MacBook Air: 13,6 дюймов, чип M2 и новым дизайн

    6 июня, 2022

    Samsung будет поставлять OLED-дисплеи для Apple iPad и MacBook

    NVIDIA GeForce RTX 4060 потребляет больше энергии, чем RTX 3070 (220 Вт)

    5 июня, 2022

    Появились характеристики и рендеры смартфона Motorola Moto Edge 2022

    ССЫЛКИ