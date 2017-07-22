Представлен новый смартфон из эксклюзивной для Китая серии V от Realme - модель V20 5G. Устройство оснащено чипсетом MediaTek Dimensity 700, 6,5-дюймовым ЖК экраном с HD+ разрешением и аккумулятором емкостью 5000 мАч с "обычной" зарядкой 10 Вт. Бюджетное устройство выпускается в синем и черном цветах по цене примерно 150 долларов.
Realme V20 5G также получил 13 мегапиксельную основную камеру и дополнительный VGA модуль, а на передней панели находится 5-мегапиксельная селфи-камера. Realme предполагает единственную конфигурацию памяти устройства - 4 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт постоянной памяти. На корпусе есть разъем для наушников. Вес телефона составляет 184 грамма, а толщина - 8,1 мм. Исходя из названия уже понятно, что одна из фишек новинки - поддержка 5G.