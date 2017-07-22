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Выпуск Realme V20 5G с чипсетом Dimensity 700 и аккумулятором емкостью в 5000 мАч

13 июня 2022, 20:03




Представлен новый смартфон из эксклюзивной для Китая серии V от Realme - модель V20 5G. Устройство оснащено чипсетом MediaTek Dimensity 700, 6,5-дюймовым ЖК экраном с HD+ разрешением и аккумулятором емкостью 5000 мАч с "обычной" зарядкой 10 Вт. Бюджетное устройство выпускается в синем и черном цветах по цене примерно 150 долларов.

Выпуск Realme V20 5G с чипсетом Dimensity 700 и аккумулятором емкостью в 5000 мАч


Realme V20 5G также получил 13 мегапиксельную основную камеру и дополнительный VGA модуль, а на передней панели находится 5-мегапиксельная селфи-камера. Realme предполагает единственную конфигурацию памяти устройства - 4 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт постоянной памяти. На корпусе есть разъем для наушников. Вес телефона составляет 184 грамма, а толщина - 8,1 мм. Исходя из названия уже понятно, что одна из фишек новинки - поддержка 5G.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор vivo X70 Pro+. Vivo X70 Pro+ стал если и не лучшим, то уж точно одним из лучших камерофонов, которые нам довелось тестировать. Ко всему прочему, он предлагает близкий к идеальному экран, неплохую автономность и красивый дизайн. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo X70 Pro+: мощный фотофлагман с отличным дизайном

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