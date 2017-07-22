Судя по новостям, брендинг "RX" действительно повышает производительность. MEGAsizeGPU протестировал новую видеокарту Radeon RX 6700 в 3DMark.
Radeon 6700, который был выпущен Sapphire две недели назад, теперь был переименован AMD в Radeon RX 6700. Этот артикул с урезанным графическим процессором Navi 22 имеет два драйвера, один из которых не обеспечивает полной производительности.
Сообщается, что обновленный драйвер 22.5.2 с поддержкой этой новой модели повышает производительность и корректно отображает название карты в программном обеспечении Radeon Settings/GPU-Z как артикул RX 6700.
Результаты RX 6700 в бенчмарке Time Spy:
6700 (старый драйвер) настройка мощности по умолчанию: 9427 баллов
Radeon RX 6700XT с графическим процессором Navi 22 набрал 12872 балла в 3DMark Time Spy (GPU) согласно официальному рейтингу UL. Это означает, что XT SKU работает на 15% быстрее, предлагая на 11% больше ядер (2560 против 2304) и требуя на 4% больше мощности (обратите внимание, что Sapphire RX 6700 имеет мощность 220 Вт, а не 175 Вт, что соответствует спецификациям AMD).
По сравнению с Radeon RX 6650XT, RX 6700 (не XT) работает примерно на 7-10% быстрее. Следует отметить, что модель Sapphire также разогнана на заводе с 2450 до 2495 МГц, так что это не совсем честное сравнение.
AMD не делала официального анонса этой карты, однако теперь она указана на веб-сайте компании без указания цены. На данный момент это может быть ограниченный запуск. Пока только один производитель выпустил видеокарты RX 6700.
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