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AMD Radeon RX 6700 (не XT) была протестирована в 3DMark Time Spy, на 10% быстрее RX 6650XT

14 июня 2022, 10:03




Судя по новостям, брендинг "RX" действительно повышает производительность. MEGAsizeGPU протестировал новую видеокарту Radeon RX 6700 в 3DMark.

Radeon 6700, который был выпущен Sapphire две недели назад, теперь был переименован AMD в Radeon RX 6700. Этот артикул с урезанным графическим процессором Navi 22 имеет два драйвера, один из которых не обеспечивает полной производительности.

AMD Radeon RX 6700 (не XT) была протестирована в 3DMark Time Spy, на 10% быстрее RX 6650XT


Сообщается, что обновленный драйвер 22.5.2 с поддержкой этой новой модели повышает производительность и корректно отображает название карты в программном обеспечении Radeon Settings/GPU-Z как артикул RX 6700.

Результаты RX 6700 в бенчмарке Time Spy:

  • 6700 (старый драйвер) настройка мощности по умолчанию: 9427 баллов

  • 6700 (старый драйвер) максимальные настройки мощности: 10304 балла

  • RX 6700 (новый драйвер) настройка мощности по умолчанию: 11166 баллов (+18%)

  • RX 6700 (новый драйвер) максимальные настройки мощности: 11414 баллов (+11%)


    • AMD Radeon RX 6700 (не XT) была протестирована в 3DMark Time Spy, на 10% быстрее RX 6650XT


    Radeon RX 6700XT с графическим процессором Navi 22 набрал 12872 балла в 3DMark Time Spy (GPU) согласно официальному рейтингу UL. Это означает, что XT SKU работает на 15% быстрее, предлагая на 11% больше ядер (2560 против 2304) и требуя на 4% больше мощности (обратите внимание, что Sapphire RX 6700 имеет мощность 220 Вт, а не 175 Вт, что соответствует спецификациям AMD).

    По сравнению с Radeon RX 6650XT, RX 6700 (не XT) работает примерно на 7-10% быстрее. Следует отметить, что модель Sapphire также разогнана на заводе с 2450 до 2495 МГц, так что это не совсем честное сравнение.

    AMD не делала официального анонса этой карты, однако теперь она указана на веб-сайте компании без указания цены. На данный момент это может быть ограниченный запуск. Пока только один производитель выпустил видеокарты RX 6700.
    Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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