Apple планирует представить более крупный 14,1-дюймовый iPad в ближайшем будущем, и, согласно предыдущему отчету, это была бы модель "Pro" с mini-LED экраном. Однако, эта версия была скорректирована и это может быть не продвинутая, а относительно бюджетная версия, которую мы можем увидеть уже через несколько месяцев.
Утверждается, что 14,1-дюймовый iPad получит обычную светодиодную подсветку, что подразумевает меньшую цену на продукт. Благодаря обновленному прогнозу, сообщается об изменении предполагаемых планов Apple по запуску. По-видимому, новый 14,1-дюймовый iPad может вообще не принадлежать к семейству "Pro", ведь вместе с mini-LED у него будет и технологии ProMotion.
Для тех, кто не знает, ProMotion - это маркетинговый термин, который Apple использует для своих продуктов с высокой частотой обновления экрана. Утверждается, что у модели будет иметь обычная светодиодная подсветка, что может разочаровать некоторых потенциальных покупателей, но будет планом, нацеленным на более широкую аудиторию.
Без "Pro" функций 14,1-дюймовый iPad, скорее всего, будет дешевле и будет ориентирован на большую аудиторию благодаря конкурентоспособной цене. Также утверждается, что запуск в 1 квартале 2023 года выглядит вполне вероятным. Нет никаких сведений о том, заменит ли этот более крупный планшет недорогую 9,7-дюймовую модель, также нет никаких новостей о том, каких можно ожидать изменений в дизайне.
Если Apple планирует представить iPad Pro с таким же размером дисплея, обычная версия может использовать тот же корпус и в этом случае она также может поддерживать Face ID.