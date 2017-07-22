Процессоры AMD Mendocino Ryzen 7000 для ноутбуков будут выпущены позже в этом году и они будут ориентироваться на сегмент ноутбуков начального уровня. Один такой процессор уже появился в базе данных UserBenchmark и известен как Ryzen 3 7320U.
Линейка процессоров AMD Mendocino Ryzen 7000 будет представлена в версиях Athlon и вплоть до Ryzen 5. Этот конкретный процессор, Ryzen 3 7320U, спроектирован вокруг сокета FT6, который будет использоваться только чипами Mendocino. Процессоры семейства AMD Mendocino от AMD будут изготовлены на 6-нм тех процессе и будут использовать как процессорные ядра Zen 2, так и графические ядра RDNA 2.
Процессор AMD Ryzen 3 7320U оснащен 4 ядрами и 8 потоками, основанными на архитектуре Zen 2 core. Базовая тактовая частота поддерживается на 2,4 ГГц и повышается до 4,1 ГГц. Непонятно, являются ли тактовые частоты окончательными или мы рассматриваем инженерные образцы. С другой стороны, графический процессор имеет конструкцию RDNA 2, но ожидается, что Mendocino будет использовать только 2 вычислительных блока или 128 ядер для небольших рабочих нагрузок. Система работала под управлением 4 Гбайт памяти LPDDR5 с тактовой частотой 5500 Мбит/с.
Итак, что касается технических деталей:
до четырех ядер Zen 2 с 8 потоками
до два RDNA 2 графических Ядра со 128 SPS
до 4 Мбайт кэш-памяти L2
до 128 Кбайт кэша графического процессора
два 32-разрядных канала LPDDR5 (до 32 Гбайт памяти)
четыре полосы PCIe Gen 3.0
Что касается производительности, процессор AMD Ryzen 3 7320U должен работать так же, как типичный чип ноутбука начального уровня. Упоминается несколько показателей производительности, но в базе данных UserBenchmark нет ничего стоящего для сравнения. Кроме того, мы бы не стали сравнивать с процессорами Intel, поскольку известно, что база данных смещена в сторону оборудования Intel. В дополнение к Ryzen 3 7320U, AMD, возможно, также работает над двумя другими процессорами Mendocino, Ryzen 3 7420U и Athlon Gold 7220U, о которых некоторое время назад также сообщал TUM_APISAK.
Ожидается, что процессоры AMD Ryzen 6000 "Mendocino" будут выпущены в 4 квартале 2022 года, и их отделит всего несколько месяцев от процессоров Ryzen 7000 "Dragon Range" на базе Zen 4 и APU "Phoenix". Будет действительно интересно посмотреть, как новичок проявит себя на рынке и какие конструкции мы увидим с такой линейкой. AMD еще не подтвердила свои артикулы для новой линейки, поэтому они могут провести еще одно предрелизное мероприятие с подробным описанием ассортимента, цен и конкретных продуктов, основанных на новом семействе APU Mendocino Ryzen. Линейка будет ориентирована на сегмент ноутбуков начального уровня с ценами от 399 до 699 долларов США.