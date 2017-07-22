Компания GUNNIR объявила о выпуске своей видеокарты A380 Photon. Это первый кастомный вариант видеокарты Arc A380, а также первая в мире пользовательская карта, основанная на архитектуре Xe-HPG. GUNNING A380 Photon OC - это модель с заводским разгоном и двумя вентиляторами. Это уже обновление по сравнению с референсным дизайном, который представляет собой модель с одним вентилятором.
Photon представляет собой двухслотовую конструкцию, оснащенную одним 8-контактным разъемом питания. Похоже, что он использует алюминиевый блок в качестве радиатора, расположенного над графическим процессором ACM-G11. Карта использует три модуля GDDR6 емкостью 2 Гбайт, каждый из которых работает со скоростью 15,5 Гбит/с. Интересно, что это медленнее, чем в стандартных спецификациях, которые составляют 16 Гбит/с.
С точки зрения частотных характеристик, эта модель должна быть быстрее, чем эталонный A380, который имеет базовую тактовую частоту 2000 МГц и TDP 75 Вт. У модели от GUNNIR максимальная частота 2450 МГц и TDP 92 Вт, но неясно, как максимальные и базовые тактовые частоты соотносятся друг с другом.
A380 Photon получила четыре разъема для дисплея: три DisplayPort и один HDMI 2.0. Это уже обновление по сравнению с Radeon RX 6400, с которым официально сравнивают А380.
Кроме того, компания уже анонсировала еще более мощную видеокарту Arc. GUNNINR подтверждает, что его флагманский графический процессор Arc будет оснащен тремя вентиляторами, но не подтверждено, что это будет, A770 или A780.
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