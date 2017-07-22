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15-дюймовый Apple MacBook выйдет во 2 квартале 2023 года в вариантах с M2 или M2 Pro

16 июня 2022, 08:00




Ранее ходили слухи, что Apple представит 15-дюймовый MacBook Air в 2023 году. На этот раз известный аналитик считает, что этот портативный Mac не просто появится без фирменного "Air", но и предложит покупателям другие конфигурации чипсетов, чем те, о которых говорилось ранее.

В новом прогнозе также утверждается, что Apple не представит 12-дюймовый MacBook. По словам Минг-Чи Куо, который представил пересмотренные прогнозы в своем твите ниже, Apple может начать массовое производство MacBook с 15 дюймовым экраном в середине 2023 года. Поскольку аналитик не упомянул слово "Air" после названия продукта "MacBook", мы предположим, что именно так Apple планирует его называть. Однако имейте в виду, что официальное название может измениться во время фактического объявления. В твите также говорится, что сроки запуска портативного Mac - 2 квартал 2023 года или позже.

15-дюймовый MacBook от Apple будет выпущен во 2 квартале 2023 года, в вариантах с M2 или M2 Pro


Учитывая текущие проблемы с цепочкой поставок Apple, запуск 15-дюймового ноутбука может измениться без какого-либо уведомления. Что касается внутренних устройств, то ранее сообщалось, что 15-дюймовый MacBook будет предлагаться в конфигурациях M2 Pro или M2 Max. Учитывая его размеры, Apple могла бы легко внедрить мощное решение для охлаждения, которое эффективно отводит тепло даже от топового M2 Max, который, как говорят, предлагает до 12-ядер процессора и графики до 38 ядер, конфигурация, которая выходит за пределы M1 Max.

Однако на этот раз 15-дюймовый MacBook будет начинаться с M2 и подниматься до M2 Pro. Вариант M2 может поставляться с адаптером мощностью 35 Вт, в то время как более мощная версия M2 Pro может предложить блок питания мощностью 67 Вт. Куо также упоминает, что он не слышал о каких-либо планах массового производства 12-дюймового MacBook и его текущие прогнозы параллельны тому, что ранее заявил генеральный директор DSCC Росс Янг, полагая, что стратегия Apple в отношении ноутбуков заключается в продаже портативных компьютеров с размером дисплея 13 дюймов или больше.


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