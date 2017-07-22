РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Рост производительности AMD Radeon до 55% в OpenGL: чего ждать от обновления Windows 11 22 H2

16 июня 2022, 10:19




После значительного повышения производительности в API DirectX 11 AMD, похоже, готовится обеспечить аналогичный прирост для приложений OpenGL с помощью драйвера графического процессора Windows 11 22H2, предназначенного для графических решений Radeon.

Рост производительности AMD Radeon до 55% в OpenGL: чего ждать от обновления Windows 11 22 H2


В прошлом месяце AMD выпустила драйвер, который был направлен на повышение производительности DirectX 11 в ряде игр, использующих этот API. AMD заявила о повышении производительности видеокарт Radeon до 30%, и мы видели аналогичные результаты в ходе независимых тестов. Теперь компания планирует переключиться и сосредоточиться на OpenGL.

И DirectX 11, и OpenGL по-прежнему очень часто используются в различных тестовых приложениях, а также в некоторых устаревших играх, и пользователи, которые хотят получить максимальную производительность, могут искать видеокарты конкурентов, если AMD не может обеспечить тот же уровень графической производительности в своих любимых играх. Таким образом, AMD разработала свои планы по выпуску нового драйвера в сборке Windows 11 22H2, который обеспечит значительное повышение производительности OpenGL.

Рост производительности AMD Radeon до 55% в OpenGL: чего ждать от обновления Windows 11 22 H2


Участник форума Guru3D, Создатель, сумел получить обновление в Windows 11 и смог подтвердить, что это действительно новый драйвер с информационной вкладки GPU-z "WDDM". Пользователю также удалось запустить несколько тестов производительности, которые показывают 55%-ный прирост в Unigine Valley Benchmark, который теперь сопоставим с DirectX 11. В целом Radeon получат прирост производительности на 34%, что примерно на 20% медленнее, чем для DirectX 11, но не огромная разница в 52%, которая наблюдалась в предыдущих драйверах. В бенчмарке Unigine Heaven новые драйверы дают противоположные результаты: новые драйверы демонстрируют снижение производительности графического процессора на 26%.

Несмотря на общее повышение производительности, похоже, что мы увидим некоторых OpenGL играх можно увидеть и регресс с новыми драйверами. AMD, возможно, все еще потребуется оптимизировать свои драйверы для действительно старых приложений и игр, но это хорошее начало для AMD, чтобы переориентироваться на оптимизацию OpenGL.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • GUNNIR анонсирует Arc A380 Photon - первую кастомную видеокарту от Arc
  • AMD Radeon RX 6700 (не XT) была протестирована в 3DMark Time Spy, на 10% быстрее RX 6650XT
  • Выход NVIDIA GeForce GTX 1630 задерживается, запуск серии RTX 40 откладывается на месяц
  • MSI представила первый настольный ПК с дискретной видеокартой Intel Arc A380
  • NVIDIA предположительно разработала эталонный кулер с тремя вентиляторами для GeForce RTX 40

    • следующая новость
    Утечки бенчмарка: чип Apple M2 работает на 20% быстрее, чем M1

    предыдущая новость
    15-дюймовый Apple MacBook выйдет во 2 квартале 2023 года в вариантах с M2 или M2 Pro

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка
    Лучшие игровые ноутбуки Лучшая оперативная память Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Лучший SSD
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    16 июня, 2022

    Утечки бенчмарка: чип Apple M2 работает на 20% быстрее, чем M1

    Рост производительности AMD Radeon до 55% в OpenGL: чего ждать от обновления Windows 11 22 H2

    15-дюймовый Apple MacBook выйдет во 2 квартале 2023 года в вариантах с M2 или M2 Pro

    15 июня, 2022

    GUNNIR анонсирует Arc A380 Photon - первую кастомную видеокарту от Arc

    14 июня, 2022

    Замечен AMD Ryzen 3 7320U - мобильный процессор начального уровня для ноутбуков

    14,1-дюймовый iPad от Apple останется без mini-LED и высокой частоты экрана

    AMD Radeon RX 6700 (не XT) была протестирована в 3DMark Time Spy, на 10% быстрее RX 6650XT

    13 июня, 2022

    Выпуск Realme V20 5G с чипсетом Dimensity 700 и аккумулятором емкостью в 5000 мАч

    Ключевые характеристики Vivo V25 просочились в сеть перед июльским запуском

    Фронтальная камера iPhone 14 получит крупное обновление, включая автофокус, шесть линз и не только

    12 июня, 2022

    Выход NVIDIA GeForce GTX 1630 задерживается, запуск серии RTX 40 откладывается на месяц

    MSI представила первый настольный ПК с дискретной видеокартой Intel Arc A380

    11 июня, 2022

    Рендеры OnePlus 10T: большой 6,7-дюймовый экран и широкий блок камер

    Серия Tecno Spark 9 нацелена для любителей селфи

    10 июня, 2022

    ZTE анонсировала доступные смартфоны Blade A72 и Blade A52

    В следующем году Apple расширит линейку MacBook двумя новыми моделями

    9 июня, 2022

    Motorola представила бюджетные Moto G62 5G и G42

    NVIDIA предположительно разработала эталонный кулер с тремя вентиляторами для GeForce RTX 40

    Известны даты запуска и цвета Samsung Galaxy Z Fold 4, Z Flip и часов 5-й серии

    8 июня, 2022

    Oukitel WP19 с самым большим в мире аккумулятором появится в России в конце июня 2022

    ССЫЛКИ