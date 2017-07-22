После значительного повышения производительности в API DirectX 11 AMD, похоже, готовится обеспечить аналогичный прирост для приложений OpenGL с помощью драйвера графического процессора Windows 11 22H2, предназначенного для графических решений Radeon.
В прошлом месяце AMD выпустила драйвер, который был направлен на повышение производительности DirectX 11 в ряде игр, использующих этот API. AMD заявила о повышении производительности видеокарт Radeon до 30%, и мы видели аналогичные результаты в ходе независимых тестов. Теперь компания планирует переключиться и сосредоточиться на OpenGL.
И DirectX 11, и OpenGL по-прежнему очень часто используются в различных тестовых приложениях, а также в некоторых устаревших играх, и пользователи, которые хотят получить максимальную производительность, могут искать видеокарты конкурентов, если AMD не может обеспечить тот же уровень графической производительности в своих любимых играх. Таким образом, AMD разработала свои планы по выпуску нового драйвера в сборке Windows 11 22H2, который обеспечит значительное повышение производительности OpenGL.
Участник форума Guru3D, Создатель, сумел получить обновление в Windows 11 и смог подтвердить, что это действительно новый драйвер с информационной вкладки GPU-z "WDDM". Пользователю также удалось запустить несколько тестов производительности, которые показывают 55%-ный прирост в Unigine Valley Benchmark, который теперь сопоставим с DirectX 11. В целом Radeon получат прирост производительности на 34%, что примерно на 20% медленнее, чем для DirectX 11, но не огромная разница в 52%, которая наблюдалась в предыдущих драйверах. В бенчмарке Unigine Heaven новые драйверы дают противоположные результаты: новые драйверы демонстрируют снижение производительности графического процессора на 26%.
Несмотря на общее повышение производительности, похоже, что мы увидим некоторых OpenGL играх можно увидеть и регресс с новыми драйверами. AMD, возможно, все еще потребуется оптимизировать свои драйверы для действительно старых приложений и игр, но это хорошее начало для AMD, чтобы переориентироваться на оптимизацию OpenGL.
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