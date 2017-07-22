РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Утечки бенчмарка: чип Apple M2 работает на 20% быстрее, чем M1

16 июня 2022, 15:23




Недавно Apple представила свою последнюю модель в линейке ноутбуков MacBook, оснащенных новым процессором M2. Теперь утечка бенчмарка показала повышение производительности, обеспечиваемое его чипом M2 по сравнению с чипом M1 предыдущего поколения.

Утечки бенчмарка: чип Apple M2 работает на 20% быстрее, чем M1


Новость поступает из утекшего бенчмарка на GeekBench. Этот тест был проведен для недавно анонсированного 13-дюймового MacBook Pro, работающего на M2. Тактовая частота чипа составляла около 3,49 ГГц, что выше, чем 3,2 ГГц у чипсета последнего поколения M1. M2 удалось набрать 1919 баллов в одноядерных тестах и 8928 баллов в многоядерных тестах.

Другими словами, M2 был на 12 процентов быстрее, чем M1 в одноядерных тестах, поскольку он набрал всего 1707 баллов, и на 20 процентов быстрее в многоядерных тестах, так как M1 получал в них 7419 баллов. Это намекает на то, что M2 примерно на 18 процентов быстрее, чем M1 в целом, если рассматривать список GeekBench 5. Однако это еще не все, так как чип M2 набрал 30 627 баллов в тесте Metal benchmark, что намного выше, чем 21 001 балл у M1.

Судя по всему, это возможно благодаря 10-ядерному графическому процессору M2, по сравнению с 8-ядерным графическим процессором M1. На данный момент фирменный чип Apple последнего поколения доступен только в новом MacBook Air 2022 года выпуска и 13-дюймовой модели MacBook Pro. Хотя ожидается, что гигант из Купертино вскоре анонсирует новые модели, в которых будет представлен M2.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

Читайте также:

  • Замечен AMD Ryzen 3 7320U - мобильный процессор начального уровня для ноутбуков
  • Apple M2 Pro и M2 Max начнут массовое производство с передовой 3-нм технологией TSMC в конце этого года
  • Процессоры AMD Ryzen 7000 Raphael получат максимальную частоту 5,85 ГГц
  • Чип Apple A16 Bionic все еще может быть основан на 5-нм техпроцессе TSMC
  • Intel Core 13-го поколения «Raptor Lake» и HEDT поколения «Sapphire Rapids» могут выйти в октябре

    • предыдущая новость
    Рост производительности AMD Radeon до 55% в OpenGL: чего ждать от обновления Windows 11 22 H2

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка
    Лучшие игровые ноутбуки Лучшая оперативная память Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Лучший SSD
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    16 июня, 2022

    Утечки бенчмарка: чип Apple M2 работает на 20% быстрее, чем M1

    Рост производительности AMD Radeon до 55% в OpenGL: чего ждать от обновления Windows 11 22 H2

    15-дюймовый Apple MacBook выйдет во 2 квартале 2023 года в вариантах с M2 или M2 Pro

    15 июня, 2022

    GUNNIR анонсирует Arc A380 Photon - первую кастомную видеокарту от Arc

    14 июня, 2022

    Замечен AMD Ryzen 3 7320U - мобильный процессор начального уровня для ноутбуков

    14,1-дюймовый iPad от Apple останется без mini-LED и высокой частоты экрана

    AMD Radeon RX 6700 (не XT) была протестирована в 3DMark Time Spy, на 10% быстрее RX 6650XT

    13 июня, 2022

    Выпуск Realme V20 5G с чипсетом Dimensity 700 и аккумулятором емкостью в 5000 мАч

    Ключевые характеристики Vivo V25 просочились в сеть перед июльским запуском

    Фронтальная камера iPhone 14 получит крупное обновление, включая автофокус, шесть линз и не только

    12 июня, 2022

    Выход NVIDIA GeForce GTX 1630 задерживается, запуск серии RTX 40 откладывается на месяц

    MSI представила первый настольный ПК с дискретной видеокартой Intel Arc A380

    11 июня, 2022

    Рендеры OnePlus 10T: большой 6,7-дюймовый экран и широкий блок камер

    Серия Tecno Spark 9 нацелена для любителей селфи

    10 июня, 2022

    ZTE анонсировала доступные смартфоны Blade A72 и Blade A52

    В следующем году Apple расширит линейку MacBook двумя новыми моделями

    9 июня, 2022

    Motorola представила бюджетные Moto G62 5G и G42

    NVIDIA предположительно разработала эталонный кулер с тремя вентиляторами для GeForce RTX 40

    Известны даты запуска и цвета Samsung Galaxy Z Fold 4, Z Flip и часов 5-й серии

    8 июня, 2022

    Oukitel WP19 с самым большим в мире аккумулятором появится в России в конце июня 2022

    ССЫЛКИ