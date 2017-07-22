Недавно Apple представила свою последнюю модель в линейке ноутбуков MacBook, оснащенных новым процессором M2. Теперь утечка бенчмарка показала повышение производительности, обеспечиваемое его чипом M2 по сравнению с чипом M1 предыдущего поколения.
Новость поступает из утекшего бенчмарка на GeekBench. Этот тест был проведен для недавно анонсированного 13-дюймового MacBook Pro, работающего на M2. Тактовая частота чипа составляла около 3,49 ГГц, что выше, чем 3,2 ГГц у чипсета последнего поколения M1. M2 удалось набрать 1919 баллов в одноядерных тестах и 8928 баллов в многоядерных тестах.
Другими словами, M2 был на 12 процентов быстрее, чем M1 в одноядерных тестах, поскольку он набрал всего 1707 баллов, и на 20 процентов быстрее в многоядерных тестах, так как M1 получал в них 7419 баллов. Это намекает на то, что M2 примерно на 18 процентов быстрее, чем M1 в целом, если рассматривать список GeekBench 5. Однако это еще не все, так как чип M2 набрал 30 627 баллов в тесте Metal benchmark, что намного выше, чем 21 001 балл у M1.
Судя по всему, это возможно благодаря 10-ядерному графическому процессору M2, по сравнению с 8-ядерным графическим процессором M1. На данный момент фирменный чип Apple последнего поколения доступен только в новом MacBook Air 2022 года выпуска и 13-дюймовой модели MacBook Pro. Хотя ожидается, что гигант из Купертино вскоре анонсирует новые модели, в которых будет представлен M2.