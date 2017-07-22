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Новые проекторы ViewSonic X1 и X2 легко превратят ваш дом в пространство для развлечений

16 июня 2022, 19:41




Компания ViewSonic объявляет о выходе новых светодиодных проекторов с высокой яркостью X1 и X2 для домашнего кинотеатра. Новинки мгновенного включаются и предлагают разнообразие вариантов установки. Новая LED-технология 3-го поколения обеспечит яркую и насыщенную картинку со сроком службы в 30 тысяч часов. За счет динамиков Harman Kardon проекторы будут хорошим вариантом для фильмов, спортивных соревнований и для видеоигр.

«ViewSonic является передовым разработчиком и лидером в сфере LED-технологий. С помощью новых светодиодных проекторов мы выходим на более высокий уровень в области домашних мультимедийных развлечений. Проекторы X1 и X2 с повышенной яркостью 3100 люменов не только обеспечивают более яркое и четкое изображение в любых условиях, но и являются более экологичными, чем ламповые проекторы, - заявил Дин Цай, генеральный директор подразделения ViewSonic по производству проекторов и светодиодных дисплеев. - Кроме того, они не требуют сложной установки и настройки и представляют собой идеальное решение, которое позволяет в любой момент наслаждаться великолепным звуком и видео на большом экране».

Новые проекторы ViewSonic X1 и X2 легко превратят ваш дом в пространство для развлечений


Новейшие проекторы X1 и X2 отлично подходят для всех типов домашних развлечений и пространств. Гостиная, домашний кинозал, модель X1 можно установить везде с его креплением к потолку, а для не столь просторных помещений стоит рассмотреть короткофокусный X2, который можно поставить на стол и проецировать изображение на 100-дюймовый экран на расстояния в 1,53 м.

Viewsonic X1 предлагает рукоятку для регулировки сдвига объектива, с ней вы сможете регулировать изображение по вертикали не перемещая устройство. Есть 1,3 кратный оптический зум, который расширит количество вариантов установки проектора чтобы добиваться широкого изображения и вам не будут мешать ни светильники, ни какие-то другие элементы интерьера.

Другие особенности: обе новинки предлагают яркость 3100 люменов и широкий цветовой охват 125 % Rec. 709 и реалистичное изображение в Full HD разрешении даже с внешней засветкой.

Новые проекторы ViewSonic X1 и X2 легко превратят ваш дом в пространство для развлечений


Viewsonic X1 и X2 предлагают простое управление и интуитивно понятные настройки. Оба проектора получили коррекцию трапецеидального искажения по горизонтали и вертикали, возможность выправлять четыре угла и автоматическую коррекцию искажений.

При этом у новинок широкий выбор возможностей для развлечения - отображение на экране через встроенный Wi-Fi или можно подключить игровую приставку по USB Type-C. Подключение по Bluetooth позволит передавать звук. Например, через беспроводные наушники, смартфон, создавая новые возможности для домашних развлечений.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Jabra Elite 4 Active. За 10 000 рублей Jabra Elite 4 Active предлагают хорошо сбалансированный звук, адекватную работу функции активного шумоподавления и отличную автономность. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Jabra Elite 4 Active: сбалансированные TWS-наушники для спорта и не только".

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