23 июня POCO анонсирует смартфоны POCO F4 5G и POCO X4 GT для мировых рынков. В преддверии запуска Winfuture.de опубликовала официальные рендеры обоих смартфонов. Кроме того, они также поделились техническими характеристиками обоих устройств.
POCO F4 5G получит 6,67-дюймовый AMOLED экран с Full HD+ разрешением, частотой обновления до 120 Гц и яркостью lj 1300 нит. Дисплей будет защищен стеклом Gorilla Glass 5. На борту будет чипсет Snapdragon 870. В Европе он должен поставляться с 8 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт встроенной памяти.
Он будет оснащен 20-мегапиксельной фронтальной камерой, а тыльная будет на 64 мегапикселя. Ей будут помогать 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельная макрокамера. У него будет аккумулятор емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку на 67 Вт. Задняя панель выполнена из поликарбоната и имеет толщину около 8 мм и вес 195 граммов. POCO F4 5G по сути мировая версия китайского Redmi K40S.
POCO X4 GT будет оснащен 6,6-дюймовой ЖК-панелью с разрешением Full HD+ (1080 x 2400 пикселей), частотой обновления до 120 Гц и яркостью до 650 нит. У него тоже будет защита экрана Gorilla Glass 5. Устройство получит чипсет Dimensity 8100, 8 Гбайт оперативной памяти, 256 Гбайт постоянной памяти и аккумулятор емкостью 5080 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.
POCO X4 GT будет снимать селфи на 20-мегапиксельную фронтальную камеру, а его задняя панель будет оснащена 64-мегапиксельной (основной) + 8-мегапиксельной (сверхширокоугольной) + 2-мегапиксельной (макро)камерой. POCO X4 GT будет усовершенствованной версией китайского Redmi Note 11T Pro 5G.
POCO F4 5G и X4 GT будут работать на ОС Android 12 с собственным пользовательским интерфейсом POCO. Оба смартфона будут оснащены такими возможностями подключения, как слоты для двух SIM-карт, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2 и NFC. X4 GT также получит аудиоразъемом 3,5 мм.