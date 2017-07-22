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AMD готовит преемника Van Gogh на дизайне APU Phoenix Point для портативной консоли Valve Steam Deck следующего поколения

17 июня 2022, 11:32




Чипсет Van Gogh от AMD в настоящее время используется для портативной консоли Valve Steam Deck, но, похоже, компания работает над преемником SOC, который получит дизайн, аналогичный APU следующего поколения Phoenix и может быть включен в портативную консоль Steam Deck следующего поколения.

Новая информация поступает от Moor's Law is Dead. У преемника будет много общего с APU AMD Phoenix Point, которые в 2023 году будут сочетать в себе процессорные ядра Zen 4 и графические ядра RDNA 3 для ноутбуков. Хотя у чипсета нет официального имени, его неофициально называют Little Phoenix.

Говорят, что новый чипсет является "энергоэффективной и компактной" версией APU Phoenix Point и, как таковой, должен быть нацелен на индивидуальные решения, такие как портативная игровая консоль Steam Deck от Valve. Текущая консоль Steam Deck основана на SOC Van Gogh и оснащена процессором процессоромZen 2 и графическим процессором RDNA 2. С преемником мы можем ожидать большого скачка производительности, поскольку мы получаем совершенно новые ядра Zen 4 для центрального процессора и RDNA 3 ядра для графических процессоров. Линейка Phoenix Point изготавливается на 4-нм технологическом узле, поэтому вполне вероятно, что AMD сохранит 4-нм и для пользовательских решений.

AMD готовит преемника Van Gogh на дизайне APU Phoenix Point для портативной консоли Valve Steam Deck следующего поколения


Что касается технических характеристик, то преемник Van Gogh, Little Phoenix, как говорят, будет иметь размеры 110-150 мм2, который будет меньше, чем Van Gogh, но немного крупнее Mendocino. Процессор получит 4 ядра и 8 потоков с предполагаемой тактовой частотой boost около 4 ГГц, что обеспечит увеличение производительности на 25-35%. Говорят, что графический процессор получит 4 WGP или 8 вычислительных блоков на 1024 ядра в новой архитектуре RDNA 3 core. Тактовые частоты будут увеличены, и, как говорят, с новым новым uArch это обеспечит приличный прирост. Новый SOC также получит 128-битный контроллер LPDDR, предоставляющий выбор между памятью LPDDR5-6400 или LPDDR5X-8533. Phoenix Point поставляется с движком искусственного интеллекта, так что мы можем увидеть аналогичное решение для преемника Van Gogh, хотя это и не подтверждено.

Что означают эти спецификации для следующего поколения портативных игровых консолей Steam Deck от Valve, так это то, что мы можем ожидать увеличения производительности процессора на 50% и производительности графического процессора на 60%. Похоже, что запуск нового SOC ожидается где-то в конце 2023 года, но может продлиться до 2024 года. Так что, возможно, мы не скоро получим новый Steam Deck.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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