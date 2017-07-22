Особенности параллельного импорта: россияне, купившие смартфоны Samsung, параллельно ввезенные на наш рынок недавно разрешенным способом, столкнулись со сложностями при активации.
По данным из СМИ, смартфоны не распознают и не дают пройти активацию при использовании российских SIM-карт, если они не предназначались для продажи в странах ЕАЭС. Проблема решается, но не очень просто, нужно приобрести или каким-то образом достать SIM-карту операторов тех стран, для которых изначально поставлялся телефон, либо обращаться в сервисные центры компании.
Для этого придется привезти устройство и заплатить 5000 рублей, потом еще и ждать две недели, пока в Samsung рассмотрят этот вопрос и дадут сотрудникам сервиса код разблокировки для региона.
Подобные проблемы возникают не со всеми смартфонами Samsung, но приблизительно в 20 процентах случаев. Это уже привело к тому, что в магазинах уже появились смартфоны во вскрытых упаковках, так как их заранее активируют за рубежом. Приобретать такие устройства рискованно не только потому, что со смартфонами могло происходить что угодно, вроде предустановки вредоносного ПО для кражи данных и средств, есть риск, что производитель может заблокировать смартфон, если поймет, что он был активирован в одном регионе, но используется в России.
Еще в конце марта правительство российской федерации легализовало параллельный импорт, чтобы удовлетворить спрос на востребованные товары из-за прекращения поставок в Россию. Но это не означает легализацию контрафакта, предполагается ввозить оригинальные товары, просто другими каналами поставок.