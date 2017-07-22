Приближается выход GTX 1630, так как Gigabyte готовит три видеокарты GeForce GTX 1630. Эта модель представляет собой урезанную версию видеокарты GTX 1650 с еще меньшим количеством ядер (у 1650 уже есть частично отключенный GPU) и половиной шины памяти. Предположительно, новинка будет основана на графическом процессоре TU117-150.
Согласно новой записи в регуляторном органе Евразийской экономической комиссии, Gigabyte сейчас готовит целых три модели на базе этого SKU:
GV-N1630OC-4GB
GV-N1630OC-4GL
GV-N1630D6-4GL
Сообщается, что большинство графических карт GeForce GTX 1630 будут основаны на том же дизайне, что и GTX 1650, потому что оба SKU рассчитаны на одинаковую TDP, которая составляет 75 Вт. Модели, перечисленные выше, могут указывать на то, что для этих карт потребуется больше питания и, как следствие, разъемы для внешнего питания.
Список также подтверждает, что все три имеют 4 ГБ памяти GDDR6, за исключением того, что GTX 1630 оснащена 64-битной шиной памяти. Это серьезно ограничит пропускную способность до 96 ГБ/с. Более широкая шина помогла бы GTX 1630 превзойти GTX 1050 Ti по производительности. На данном этапе эта карта работает хуже, чем модель Pascal 2016 года, которая, как сообщается, заменяется этим новым GTX 1630 SKU.
Дата запуска GTX 1630 в настоящее время указана как «подлежит уточнению», что означает, что NVIDIA еще не предоставила обновленный график запуска. Этот SKU изначально был запланирован на 31 мая, а затем на 15 июня, обе даты были отменены в самый последний момент.
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