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По слухам, NVIDIA RTX 40 «Ada» будут ограничены 800 Вт на настольных компьютерах и 175 Вт на ноутбуках

18 июня 2022, 22:48




По слухам, ограничение мощности для графического процессора NVIDIA AD102 составят 800 Вт, AD103 - до 175 Вт. Ожидается, что архитектура графических процессоров NVIDIA Ada для видеокарт будет иметь повышенные TGP по всей серии.

По слухам, NVIDIA RTX 40 «Ada» будут ограничены 800 Вт на настольных компьютерах и 175 Вт на ноутбуках


Ноутбуки на базе NVIDIA RTX 40 будут иметь почти такие же пределы мощности, как и текущее поколение. По словам Kopite7kimi, флагманская мобильная AD103 будет иметь TGP 175 Вт, то же значение, что и нынешняя GA103, выпущенная ранее в этом году. Интересно, что такая же максимальная TGP будет применяться к графическому процессору AD104, и это будет фактически увеличение на 10 Вт по сравнению с моделями GA104.

Также утверждается, что ограничение мощности графического процессора AD102 для настольных ПК составляет 800 Вт. Однако стоит отметить, что ранее заявлялось, что NVIDIA в настоящее время проверяет SKU с мощностью 900 Вт. Этот SKU, по слухам, будет иметь более высокий TGP, чем заявленный сегодня предел, поэтому какой-то из двух слухов неверен.

По слухам, NVIDIA RTX 40 «Ada» будут ограничены 800 Вт на настольных компьютерах и 175 Вт на ноутбуках


  • AD102, 800 Вт;

  • AD103 (DT), 450 Вт, AD103 (мобильный), 175 Вт;

  • AD104 (DT), 400 Вт, AD104 (мобильный), 175 Вт;

  • AD106 (DT), 260 Вт, AD106 (мобильный), 140 Вт.


    • Важно отметить разницу между пределом мощности и TDP актуального SKU GeForce. TDP почти наверняка должен быть ниже, в то время как предел мощности не позволит разгону достичь более высокого значения. Таким образом, перечисленные ограничения мощности не обязательно будут применяться к TDP серий RTX 4090/4080/4070 и 4060, а скорее к тому, сколько энергии может быть применено с помощью ручного разгона.

    Даже с учетом ограничений по мощности TDP будет значительно выше почти для всех SKU RTX 40 ~на 100 Вт. Однако неясно, хочет ли NVIDIA оснастить все карты RTX 40 новым разъемом питания PCIe Gen5, который сам по себе может обеспечить мощность 600 Вт.


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