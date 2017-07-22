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Серия AMD Ryzen Threadripper 5000WX будет запущена в следующем месяце

21 июня 2022, 09:06




В 2017 году AMD выпустила линейку передовых высокопроизводительных процессоров AMD Ryzen Threadripper для настольных ПК. С тех пор процессоры Threadripper стали предпочтительным вариантом и вычислительной платформой для самых требовательных художников, архитекторов и инженеров со всего мира. Каждое последующее поколение добавляло значительный прирост производительности наряду с возможностями платформы. Профессионалы знают, что время - деньги, и процессоры Threadripper превратились в надежную платформу, помогающую создателям контента мирового класса делать больше за меньшее время.

Серия AMD Ryzen Threadripper 5000WX будет запущена в следующем месяце


В марте 2022 года AMD вместе с OEM-партнером Lenovo выпустила новейшие процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 серии WX и ThinkStation P620. Поскольку AMD продолжает расширять свой бизнес рабочих станций, то вскоре что процессоры Ryzen Threadripper PRO 5000 серии WX будут доступны у ведущих системных интеграторов по всему миру, начиная с июля 2022 года.

Процессоры Threadripper всегда были платформой, отличающейся высокой производительностью и возможностями, которые обеспечивают неограниченный творческий потенциал. В дальнейшем платформа Threadripper будет использовать единую «общую инфраструктуру». Это означает, что на выбор будет один набор процессоров Threadripper PRO с одним процессорным сокетом и набором микросхем, и каждый процессор будет основан на AMD Ryzen Threadripper PRO. Это также означает, что все процессоры Threadripper изначально предлагают: 128 линий PCIe Gen 4, 8-канальную поддержку модулей памяти UDIMM и RDIMM для более гибких конфигураций памяти, массивный кэш-память L3, а также преимущества функций безопасности и управления, общих для процессоров Ryzen PRO.

В дополнение к набору функций PRO пользователи по-прежнему будут иметь доступ к тем же интересным функциям, которые сделали процессоры Threadripper настоящей платформой для энтузиастов. Некоторые материнские платы WRX80 будут поддерживать разгон как памяти, так и процессора для пользователей, которые хотят еще больше расширить возможности своей рабочей станции.

Процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO 5000WX предназначены для чипсета WRX80 и процессорного сокета sWRX8. Клиенты с материнской платой на базе чипсета WRX80 смогут выполнить обновление до процессоров Threadripper PRO 5000 серии WX после обновления BIOS, если захотят.

В этом новом мире «одного сокета» для архитектуры «Zen 3» новые материнские платы для процессоров Threadripper будут основаны на чипсете WRX80. При наличии одного набора моделей процессоров Threadripper вам нужно только выбрать нужное количество ядер и материнскую плату с нужными вам функциями.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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