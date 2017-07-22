В прошлом месяце Samsung представила Galaxy M13 4G с процессором Exynos 850 но уже скоро собирается выпустить его 5G версию, в которой будет использоваться Dimensity 700 SoC.
Источники утверждают, что Galaxy M13 5G будет оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с HD+ разрешением с плотностью пикселей 269 пикселей на дюйм и аккумулятором емкостью 5000 мАч, который, как ожидается, будет поддерживать зарядку мощностью в 15 Вт.
Samsung Galaxy M13 5G будет предлагаться в двух вариантах памяти - 4 Гбайт/64 Гбайт и 6 Гбайт/128 Гбайт. Он будет поддерживать расширение виртуальной оперативной памяти с помощью функции RAM Plus и расширение хранилища до 1 Тбайт с помощью карты microSD.
Смартфон на базе Dimensity 700 получит 5 мегапиксельную фронтальную камеру и основную на 50 мегапикселей, которой будет помогать 2 мегапиксельная камера. Galaxy M13 5G будет поддерживать 11 диапазонов 5G и будет доступен в трех цветах - синем, коричневом и зеленом.
Официально Samsung пока ничего не объявляла о Galaxy M13 5G, но источник утверждает, что корейский конгломерат скоро запустит его в Индии с моделью 4G.