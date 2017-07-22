В сети появились первые обзоры видеокарты Intel Arc A380, и похоже, что первый дискретный графический процессор Chipzilla для настольных ПК разочаровывает. Судя по данным, Intel Arc A380 не превзошли Radeon RX 6400 и GTX 1650 в игровых тестах. Видеокарты Intel Arc были выпущены в конце первого квартала 2022 года для сегмента мобильных устройств, но даже к концу второго квартала 2022 года у Intel, похоже, все еще нет готовых драйверов для своей линейки графических процессоров Arc Alchemist, что является основной причиной, по которой они не могут обеспечить достойных показателей производительности в играх.
В качестве графического процессора использовался GUNNIR Arc A380 6 Гбайт Photon, который недавно был запущен по цене 1099 юаней (164 доллара), но вместо этого появлялся в розничных магазинах по цене 1499 юаней (224 доллара). Также можно было увидеть несколько предварительных заказов видеокарты по цене выше 500 долларов США.
Согласно спецификациям, графическая карта Intel Arc A380 будет представлять собой решение начального уровня с полным графическим процессором ACM-G11, использующим архитектуру Alchemist Xe-HPG. Она содержит полную конфигурацию графического процессора с использованием 8 ядер Xe или 1024 ALU. Видеокарта также оснащена 6 Гбайт памяти GDDR6 со скоростью 15,5 Гбит/с и общей пропускной способностью 186 ГБ/с. Мощность TBP составляет около 75 Вт. Максимальная частота карты оценивается в 2000 МГц, что показывает, что Intel в полной мере использует преимущества 6-нм техпроцесса TSMC. Кастомная модель GUNNIR имеет тактовую частоту до 2450 МГц и энергопотребление 92 Вт.
Что касается производительности, то в синтетических рабочих нагрузках видеокарта Intel Arc A380 смогла приблизиться к конкурентам, в число которых входят карты AMD Radeon RX 6400 и NVIDIA GeForce GTX 1650. В Порт-Ройяле видеокарта Arc A380 была почти в два раза быстрее, чем графические процессоры AMD RDNA 2, 6400 и 6500 XT, но проиграла RTX 3050, которая была более чем в 3 раза быстрее.
Для игр использовался ряд игр DX11, DX12 и Vulkan, таких как League of Legends, GTA 5, PUBG, Shadow of The Tomb Raider, Forza Horizon 5 и Red Dead Redemption 2. Во всех тестах Intel Arc A380 видеокарта оказалась не только медленнее, чем AMD Radeon RX 6400, но и проиграла видеокарте GeForce GTX 1650, которой уже несколько лет.
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