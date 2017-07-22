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Micron представила самую емкую в мире карту microSD с объемом памяти 1,5 ТБ

23 июня 2022, 12:27




Когда смартфоны только начинали набирать популярность, карты памяти имели емкость всего лишь в мегабайтах, а не в гигабайтах. На современном рынке эта цифра уже преодолела терабайтную отметку, но, похоже, что Micron собирается отодвинуть эту границу еще дальше.

Micron представила самую емкую в мире карту microSD с объемом памяти 1,5 ТБ


Компания только что анонсировала самую емкую в мире карту памяти microSD с колоссальным объемом памяти 1,5 ТБ. Это стало возможным благодаря новой фирменной карте microSD i400 с максимальной емкостью до 1,5 ТБ, что является огромным объемом дополнительного хранилища для электронных устройств, которые поддерживают расширение памяти через слот для карты microSD.

Хотя, к сожалению, большинство современных смартфонов не поддерживают эту технологию, все же существует ряд других приложений. Micron удалось достичь рекордной емкости за счет использования 176-слойной технологии 3D NAND, которая также используется в твердотельных накопителях. Другими словами, это означает, что ячейки памяти расположены друг над другом в виде трехмерного рисунка.

Однако это также означает, что новая карта памяти, вероятно, будет иметь довольно высокую цену в начале, что обычно верно для большинства новых технологий, которые бьют рекорды. Но это также означает, что модели предыдущего поколения емкостью 1 ТБ вскоре станут более доступными.


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