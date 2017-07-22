POCO представила сегодня X4 GT, последний смартфон компании из серии X для мировых рынков. Он получил 6,6-дюймовый ЖК-экран Full HD+ разрешения с 7-ступенчатой переменной частотой обновления 144 Гц и Dolby Vision. Новинка снимает на 16-мегапиксельную фронтальную камеру, работает на SoC Dimensity 8100 с поддержкой технологии жидкостного охлаждения VC 2.0., на борту 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и до 256 Гбайт хранилища UFS 3.1.
На тыльной стороне у нас 64-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная и 2-мегапиксельная макрокамера. Есть боковой сканер отпечатков пальцев, линейный мотор и огромная батарея емкостью 5080 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт, которая позволит заряжаться до 100% за 46 минут.
Если быть более конкретным, разрешение экрана 2460x1080 пикселей, с переменной частотой обновления до 30/48/50/60/90/120/144 Герц, глубиной цвета 10 бит, Dolby Vision, HDR10, пиковой яркостью до 650 нит и 2047 уровнями регулировки яркости.
Смартфон работает на 5-нм SoC MediaTek Dimensity 8100 с 6-ядерным графическим процессором Mali-G610 и операционной системой Android 12 с прошивкой MIUI 13. Есть два слота под SIM-карты (нано + нано). Размеры новинки: 163,64×74,29×8,87 мм, а вес - 200 граммов.
В плане коммуникаций есть ИК-датчик, поддержка 5G SA/NSA, Wi-Fi 6 (2,4 + 5 ГГц), поддержка 2×2 MIMO, Bluetooth 5.3, Beidou | GPS (L1+L5) | ГЛОНАСС | QZSS (L1+L5) и NFC.
POCO X4 GT выпускается в черном, синем и серебристом цветах по цене 379 евро (приблизительно 398 долларов) за версию 8 Гбайт + 128 Гбайт, а версия 8 Гбайт + 256 Гбайт стоит 429 евро (450 долларов США), а цена на старте продаж составит 299 евро (314 долларов США) и 349 евро (366 долларов США) соответственно.
Телефон поступит в продажу по всему миру в нескольких странах, начиная с 27 июня. Согласно более ранним слухам, он будет запущен в Индии как Redmi K50i.