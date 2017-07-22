Как и ожидалось, POCO выпустила POCO F4 5G, новейший смартфон компании серии F вне Китая. Он получил 6,67 дюймовый Full HD+ AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации касания 360 Гц, на экране есть крошечное отверстие диаметром 2,67 мм, в котором находится 20-мегапиксельная фронтальная камера. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 870 с оперативной памятью до 12 Гбайт и поставляется с обновленной системой охлаждения, площадь рассеивания тепла с жидкостным охлаждением увеличена на 400%, сообщает компания.
Основную камеру на 64 МП с оптической стабилизацией, сверхширокоугольной камерой на 8 МП и макрокамерой на 2 МП. Телефон получил боковой сканер отпечатков пальцев, стеклянную заднюю панель и аккумулятор емкостью 4500 мАч, который может заряжаться до 100% за 38 минут с помощью прилагаемого быстрого адаптера на 67 Вт.
Дисплей получил разрешение 2400x1080 пикселей, соотношение сторон 20:9 с частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации сенсорного экрана 360 Гц, яркостью до 1300 нит, коэффициентом контрастности 5000000: 1, поддержкой HDR10 +, Dolby Vision, защитой Corning Gorilla Glass 5 и восьмиядерным (1 x 3,2 ГГц + 3 x 2,42 ГГц + 4 x 1,8 ГГц) процессором Snapdragon 870 та 7-нм тех процессе и с графикой Adreno 650. На борту
6 Гбайт/8 Гбайт ОЗУ LPPDDR5 с 128 Гбайт (UFS 3.1) либо 12 Гбайт ОЗУ LPPDDR5 с 256 Гбайт хранилища UFS 3.1.
У телефона два слота под SIM-карты (нано + нано), он работает на прошивке MIUI 13 на базе Android 12. Задняя камера 64 МП получила датчик Omnivision OV64B, диафрагму f/1,79, оптическую стабилизацию изображения, светодиодную вспышку, сверхширокоугольный объектив 8 МП 119° с диафрагмой f/2,2, макрокамеру 2 МП с диафрагмой f/2,4 и наконец
20-мегапиксельную фронтальную камеру с сенсором Sony IMX 596, с размером пикселя 0,8 мкм и диафрагмой f/2,4.
По коммуникациям есть инфракрасный датчик, поддержка 5G SA/NSA (диапазоны N1/N3/N5/N8/N28A/N38/N40/N41/N77/N78), двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.1, GPS (L1 + L5), тип USB -С и NFC. У корпусе есть защиты от брызг по стандарту IP53, размеры новинки: 163,2 х 75,95 х 7,7 мм, а вес 195 граммов.