Intel поделилась официальными тестами мобильных видеокарт Arc A770M и A730M, которые представляют собой высококлассные разработки Alchemist, предназначенные для ноутбуков. Эти тесты показывают лучшую производительность, чем RTX 3060 и RTX 3050 Ti, но с более высоким энергопотреблением.
Линейка Intel Arc 7 будет использовать флагманский графический процессор ACM-G10 и будет представлена двумя вариантами: Arc A770M и Arc A730M. Топовый вариант для мобильных платформ, Arc A770M, будет оснащен полной конфигурацией ACM-G10, использующей 32 Xe-Core для 4096 ALU, 32 блока трассировки лучей, графическую частоту 1650 МГц, до 16 Гбайт GDDR6. память, которая работает через 256-битный шинный интерфейс и целевое значение TDP 120-150 Вт.
Intel Arc A730M также будет оснащен графическим процессором ACM-G10, но будет содержать 24 ядра Xe (3072 ALU), 24 блока трассировки лучей, графическую тактовую частоту 1100 МГц, 12 Гбайт памяти GDDR6, 192 битной шиной и целевым значением TDP 80-120 Вт.
Что касается производительности, флагман Intel Arc A770M нацелен на мобильный графический процессор NVIDIA GeForce RTX 3060, а Arc A730M - на мобильный графический процессор GeForce RTX 3050 Ti. Intel не предоставила никаких конкретных номеров TGP для своих собственных графических процессоров серии Arc 7, которые использовались в этих тестах, но предоставила конкретные конфигурации ноутбуков. Конфигурации ноутбука указаны ниже:
NVIDIA RTX 3050 Ti - MSI ROG Zephyrus M16 (Corei 7-11800H + 16 ГБ памяти DDR4-3200)
Сравнивая показатели TGP, получаем:
Intel Arc A770M (120-150 Вт)
Intel Arc A730M (80-120 Вт)
NVIDIA RTX 3060 (85 Вт Макс. Q)
NVIDIA RTX 3050 Ti (60 Вт Макс. Q)
Видеокарты Intel Arc A770M и Arc A730M были протестированы в ряде современных игр класса ААА в сравнении с конкурентами. Производительность Arc A730M на 13% выше, чем у RTX 3050 Ti, а у Arc A770M производительность на 12% выше, чем у RTX 3060 в среднем при разрешении 1080p. Опять же, невозможно сказать, какие рейтинги TGP использовались Intel для проведения этих тестов, но даже при самых низких показателях Arc A770M работал на 35 Вт выше, чем чип RTX 3060 Max-Q, а Arc A730M работал на 60 Вт выше, чем чип RTX 3060 Max-Q. При этом Max-Q - это совсем не самые высокопроизводительные чипы, которые может предложить NVIDIA, поскольку они имеют скромные тактовые частоты для экономии энергии.
Таким образом, это нельзя назвать большим улучшением по сравнению с решениями конкурентов, которые существуют уже год, к тому же следующее поколение уже не за горами. Кроме того, ноутбуки серии Arc 7 в настоящее время продаются только в Китае, сроки глобального запуска не указаны. Intel заявила, что они все еще работают над драйверами, прежде чем они смогут начать более широкое развертывание. Графическая карта Intel Arc A380 для настольных ПК также не показала впечатляющих результатов в своих первых обзорах.
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