РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Intel публикует тесты Alchemist Arc A770M и A730M: быстрее RTX 3060 и RTX 3050 Ti, но потребляют больше энергии

24 июня 2022, 08:53




Intel поделилась официальными тестами мобильных видеокарт Arc A770M и A730M, которые представляют собой высококлассные разработки Alchemist, предназначенные для ноутбуков. Эти тесты показывают лучшую производительность, чем RTX 3060 и RTX 3050 Ti, но с более высоким энергопотреблением.

Линейка Intel Arc 7 будет использовать флагманский графический процессор ACM-G10 и будет представлена ​​двумя вариантами: Arc A770M и Arc A730M. Топовый вариант для мобильных платформ, Arc A770M, будет оснащен полной конфигурацией ACM-G10, использующей 32 Xe-Core для 4096 ALU, 32 блока трассировки лучей, графическую частоту 1650 МГц, до 16 Гбайт GDDR6. память, которая работает через 256-битный шинный интерфейс и целевое значение TDP 120-150 Вт.

Intel публикует тесты Alchemist Arc A770M и A730M: быстрее RTX 3060 и RTX 3050 Ti, но потребляют больше энергии


Intel Arc A730M также будет оснащен графическим процессором ACM-G10, но будет содержать 24 ядра Xe (3072 ALU), 24 блока трассировки лучей, графическую тактовую частоту 1100 МГц, 12 Гбайт памяти GDDR6, 192 битной шиной и целевым значением TDP 80-120 Вт.

Что касается производительности, флагман Intel Arc A770M нацелен на мобильный графический процессор NVIDIA GeForce RTX 3060, а Arc A730M - на мобильный графический процессор GeForce RTX 3050 Ti. Intel не предоставила никаких конкретных номеров TGP для своих собственных графических процессоров серии Arc 7, которые использовались в этих тестах, но предоставила конкретные конфигурации ноутбуков. Конфигурации ноутбука указаны ниже:

  • Intel Arc A770M - ноутбук (Core i9-12900HK + 16 ГБ памяти DDR5-4800)

  • Intel Arc A730M - ноутбук (Core i7-12700H + 16 ГБ памяти DDR5-4800)

  • NVIDIA RTX 3060 - MSI Pulse GL66 (Core i7-11800H + 16 ГБ памяти DDR4-3200)

  • NVIDIA RTX 3050 Ti - MSI ROG Zephyrus M16 (Corei 7-11800H + 16 ГБ памяти DDR4-3200)


    • Сравнивая показатели TGP, получаем:

  • Intel Arc A770M (120-150 Вт)

  • Intel Arc A730M (80-120 Вт)

  • NVIDIA RTX 3060 (85 Вт Макс. Q)

  • NVIDIA RTX 3050 Ti (60 Вт Макс. Q)


    • Видеокарты Intel Arc A770M и Arc A730M были протестированы в ряде современных игр класса ААА в сравнении с конкурентами. Производительность Arc A730M на 13% выше, чем у RTX 3050 Ti, а у Arc A770M производительность на 12% выше, чем у RTX 3060 в среднем при разрешении 1080p. Опять же, невозможно сказать, какие рейтинги TGP использовались Intel для проведения этих тестов, но даже при самых низких показателях Arc A770M работал на 35 Вт выше, чем чип RTX 3060 Max-Q, а Arc A730M работал на 60 Вт выше, чем чип RTX 3060 Max-Q. При этом Max-Q - это совсем не самые высокопроизводительные чипы, которые может предложить NVIDIA, поскольку они имеют скромные тактовые частоты для экономии энергии.

    Intel публикует тесты Alchemist Arc A770M и A730M: быстрее RTX 3060 и RTX 3050 Ti, но потребляют больше энергии


    Таким образом, это нельзя назвать большим улучшением по сравнению с решениями конкурентов, которые существуют уже год, к тому же следующее поколение уже не за горами. Кроме того, ноутбуки серии Arc 7 в настоящее время продаются только в Китае, сроки глобального запуска не указаны. Intel заявила, что они все еще работают над драйверами, прежде чем они смогут начать более широкое развертывание. Графическая карта Intel Arc A380 для настольных ПК также не показала впечатляющих результатов в своих первых обзорах.


    Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

    Читайте также:

  • Видеокарта Intel Arc A380 разочаровывает в первых обзорах: хуже RX 6400 и GTX 1650 в игровых тестах
  • По слухам, NVIDIA RTX 40 «Ada» будут ограничены 800 Вт на настольных компьютерах и 175 Вт на ноутбуках
  • Три видеокарты GIGABYTE GeForce GTX 1630 появились на сайте EEC
  • Рост производительности AMD Radeon до 55% в OpenGL: чего ждать от обновления Windows 11 22 H2
  • GUNNIR анонсирует Arc A380 Photon - первую кастомную видеокарту от Arc

    • предыдущая новость
    Запуск POCO F4 5G с 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем на 120 Гц, Dolby Vision, Snapdragon 870 и до 12 ГБ ОЗУ

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший процессорный кулер Лучшие игровые ноутбуки Лучшая оперативная память Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    24 июня, 2022

    Intel публикует тесты Alchemist Arc A770M и A730M: быстрее RTX 3060 и RTX 3050 Ti, но потребляют больше энергии

    23 июня, 2022

    Запуск POCO F4 5G с 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем на 120 Гц, Dolby Vision, Snapdragon 870 и до 12 ГБ ОЗУ

    Анонсирован POCO X4 GT с 6,6-дюймовым Full HD+ дисплеем на 144 Гц, Dolby Vision, Dimensity 8100 и батареей 5080 мАч

    Micron представила самую емкую в мире карту microSD с объемом памяти 1,5 ТБ

    22 июня, 2022

    Видеокарта Intel Arc A380 разочаровывает в первых обзорах: хуже RX 6400 и GTX 1650 в игровых тестах

    Появились характеристики Samsung Galaxy M13 5G: Dimensity 700, 50 мегапикселей и 5000 мАч

    21 июня, 2022

    Серия AMD Ryzen Threadripper 5000WX будет запущена в следующем месяце

    18 июня, 2022

    По слухам, NVIDIA RTX 40 «Ada» будут ограничены 800 Вт на настольных компьютерах и 175 Вт на ноутбуках

    Три видеокарты GIGABYTE GeForce GTX 1630 появились на сайте EEC

    17 июня, 2022

    Samsung и параллельный импорт: часть завезенных смартфонов нельзя активировать в России

    AMD готовит преемника Van Gogh на дизайне APU Phoenix Point для портативной консоли Valve Steam Deck следующего поколения

    В сеть просочились характеристики и рендеры POCO F4 5G и X4 GT

    16 июня, 2022

    Новые проекторы ViewSonic X1 и X2 легко превратят ваш дом в пространство для развлечений

    Утечки бенчмарка: чип Apple M2 работает на 20% быстрее, чем M1

    Рост производительности AMD Radeon до 55% в OpenGL: чего ждать от обновления Windows 11 22 H2

    15-дюймовый Apple MacBook выйдет во 2 квартале 2023 года в вариантах с M2 или M2 Pro

    15 июня, 2022

    GUNNIR анонсирует Arc A380 Photon - первую кастомную видеокарту от Arc

    14 июня, 2022

    Замечен AMD Ryzen 3 7320U - мобильный процессор начального уровня для ноутбуков

    14,1-дюймовый iPad от Apple останется без mini-LED и высокой частоты экрана

    AMD Radeon RX 6700 (не XT) была протестирована в 3DMark Time Spy, на 10% быстрее RX 6650XT

    ССЫЛКИ