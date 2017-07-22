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NVIDIA GeForce GTX 1630, предположительно, поступит в продажу 28 июня

24 июня 2022, 21:18




Теперь у NVIDIA GTX 1630 очередная, уже третья дата запуска. Согласно ITHome, NVIDIA установила новую дату запуска своих видеокарт GTX 1630. GTX 1630 - это новая видеокарта начального уровня, основанная на архитектуре Turing. Ожидалось, что эта видеокарта будет выпущена к концу мая, однако дата запуска уже дважды переносилась. ITHome утверждает, что дата запуска назначена на 28 июня, когда эти карты станут доступны.

NVIDIA GeForce GTX 1630, предположительно, поступит в продажу 28 июня


Первоисточником этой информации является форум Chinese Board Channels, где было размещено уведомление от завода по производству видеокарт Colorful. В этом посте утверждается, что GTX 1630 должна выйти в этот день, но это все еще может быть изменено.

Новая видеокарта NVIDIA GTX 1630 оснащена графическим процессором TU117-150 с 512 ядрами CUDA. По сравнению с GTX 1650 шина памяти будет ограничена 64-битной шиной вместо 128-битной, но емкость останется прежней (4 Гбайт). TDP 75 Вт также не должен измениться, а это означает, что мы, вероятно, увидим нестандартные конструкции без внешнего разъема питания и, вероятно, с ограниченными возможностями разгона.

Некоторые китайские ритейлеры утверждают, что первая партия карт GTX 1630 уже в пути, а ожидаемая рекомендованная производителем розничная цена составляет около 1000 юаней (~ 150 долларов США).


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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