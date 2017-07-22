Теперь у NVIDIA GTX 1630 очередная, уже третья дата запуска. Согласно ITHome, NVIDIA установила новую дату запуска своих видеокарт GTX 1630. GTX 1630 - это новая видеокарта начального уровня, основанная на архитектуре Turing. Ожидалось, что эта видеокарта будет выпущена к концу мая, однако дата запуска уже дважды переносилась. ITHome утверждает, что дата запуска назначена на 28 июня, когда эти карты станут доступны.
Первоисточником этой информации является форум Chinese Board Channels, где было размещено уведомление от завода по производству видеокарт Colorful. В этом посте утверждается, что GTX 1630 должна выйти в этот день, но это все еще может быть изменено.
Новая видеокарта NVIDIA GTX 1630 оснащена графическим процессором TU117-150 с 512 ядрами CUDA. По сравнению с GTX 1650 шина памяти будет ограничена 64-битной шиной вместо 128-битной, но емкость останется прежней (4 Гбайт). TDP 75 Вт также не должен измениться, а это означает, что мы, вероятно, увидим нестандартные конструкции без внешнего разъема питания и, вероятно, с ограниченными возможностями разгона.
Некоторые китайские ритейлеры утверждают, что первая партия карт GTX 1630 уже в пути, а ожидаемая рекомендованная производителем розничная цена составляет около 1000 юаней (~ 150 долларов США).
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