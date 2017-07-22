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Мировой рекорд для DDR5 от Gigabyte: 10223,4 МТ/с на плате Z690 AORUS Tachyon

25 июня 2022, 16:25




Штатный оверклокер Gigabyte, Hicookie, установил новый мировой рекорд частоты памяти DDR5 на материнской плате Z690 AORUS Tachyon.

Hicookie удалось достичь разгона памяти DDR5 до 10223,4 МТ/с, установив новый мировой рекорд. Тайваньский оверклокер побил предыдущий мировой рекорд частоты памяти DDR5. Он использовал материнскую плату Gigabyte Z690 AORUS Tachyon, которая предназначена исключительно для разгона и охлаждения LN2 для достижения более высоких частот.

Мировой рекорд для DDR5 от Gigabyte: 10223,4 МТ/с на плате Z690 AORUS Tachyon


Для этого использовался процессор Intel Core i9-12900K всего с 2 P-ядрами, работающий на тактовой частоте 2,1 ГГц. Используя модифицированный модуль памяти Intel DDR5 с конденсаторами на передней части печатной платы, а не на задней, оверклокер смог более эффективно использовать охлаждение LN2 и лучше охлаждать модуль.

После тщательного тестирования оверклокер достиг 5111,7 МТ/с или DDR5-10223.4, что на 113,4 МТ/с больше предыдущего рекорда того же оверклокера (10110 МТ/с). Тайминги были установлены 46-57-46-103. Для рекорда использовалось индивидуальное решение Bitspower, в котором используется алюминиевый теплораспределитель с выгравированным на нем логотипом Hicookie. Он обеспечивает полное покрытие платы памяти с обеих сторон.

Мировой рекорд для DDR5 от Gigabyte: 10223,4 МТ/с на плате Z690 AORUS Tachyon


Память DDR5 существует на рынке около года, но скоро появится больше платформ от Intel и AMD, которые подтолкнут стандарты к более высокому пределу DDR5-5600 (по сравнению с DDR5-4800), к концу этого года ожидается еще более высокий разгон, который превысит лимит в 12 ГТ/с. Так что в скором будущем ожидаем новых рекордов с памятью DDR5 на процессорных платформах AMD Raphael и Intel Raptor Lake.


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