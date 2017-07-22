Удивительно, но GTX 1630 выглядит точно так же, как GTX 1650. В сеть попали два рендера грядущей GeForce GTX 1630 от Colorful. Компания собирается представить модель BattleAx, представляющую сегмент начального уровня. Карта оснащена системой охлаждения с двумя вентиляторами и одним радиатором, покрывающим всю длину карты.
Несмотря на то, что эта модель не имеет заводского разгона, она поставляется с дополнительным 6-контактным разъемом питания. Кроме того, это полностью индивидуальный дизайн с тремя разъемами для дисплеев: DVI, HDMI и DisplayPort. Так что да, в 2022 году еще есть видеокарты с портами DVI.
Colorful GTX 1630 BattleAx оснащена графическим процессором TU117 с 512 ядрами CUDA и 4 ГБ памяти GDDR6. В отличие от GTX 1650, у этой модели уменьшена ширина шины до 64-бит, что сильно ограничивает ее пропускную способность и производительность при более высоких разрешениях.
Ожидается, что NVIDIA GeForce GTX 1630 заменит довольно популярную модель GTX 1050 Ti, основанную на архитектуре Pascal. Согласно предыдущим слухам, GTX 1630 должна выйти 28 июня, то есть всего через 3 дня.
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