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В сеть попали изображения видеокарты GeForce GTX 1630 от Colorful

25 июня 2022, 22:32




Удивительно, но GTX 1630 выглядит точно так же, как GTX 1650. В сеть попали два рендера грядущей GeForce GTX 1630 от Colorful. Компания собирается представить модель BattleAx, представляющую сегмент начального уровня. Карта оснащена системой охлаждения с двумя вентиляторами и одним радиатором, покрывающим всю длину карты.

В сеть попали изображения видеокарты GeForce GTX 1630 от Colorful


Несмотря на то, что эта модель не имеет заводского разгона, она поставляется с дополнительным 6-контактным разъемом питания. Кроме того, это полностью индивидуальный дизайн с тремя разъемами для дисплеев: DVI, HDMI и DisplayPort. Так что да, в 2022 году еще есть видеокарты с портами DVI.

В сеть попали изображения видеокарты GeForce GTX 1630 от Colorful


Colorful GTX 1630 BattleAx оснащена графическим процессором TU117 с 512 ядрами CUDA и 4 ГБ памяти GDDR6. В отличие от GTX 1650, у этой модели уменьшена ширина шины до 64-бит, что сильно ограничивает ее пропускную способность и производительность при более высоких разрешениях.

Ожидается, что NVIDIA GeForce GTX 1630 заменит довольно популярную модель GTX 1050 Ti, основанную на архитектуре Pascal. Согласно предыдущим слухам, GTX 1630 должна выйти 28 июня, то есть всего через 3 дня.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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