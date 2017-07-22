Xiaomi работает над новым смартфоном 12-й серии, получившим название Xiaomi 12T. Перед официальным анонсом известный информатор раскрыл основные характеристики смартфона. Утверждается, что устройство будет оснащено флагманским процессором Qualcomm, высокой частотой обновления, быстрой зарядкой и многим другим. Xiaomi 12T может быть запущен в ближайшее время, так как устройство недавно было замечено на сайте сертификации FCC.
Известный информатор Мукул Шарма опубликовал ключевые характеристики смартфона Xiaomi 12T. В сообщении, которым поделился Шарма, предполагается, что Xiaomi 12T будет поставляться с новейшим процессором Snapdragon 8+ Gen 1. Говорят, что телефон будет поставляться в трех вариантах: 8 Гбайт ОЗУ 128 Гбайт, 8 Гбайт ОЗУ 256 Гбайт и 12 Гбайт ОЗУ 256 Гбайт.
Ожидается, что дисплей смартфона будет поддерживать частоту обновления 120 Гц. Телефон будет работать под управлением MIUI 13 на базе Android 12 из коробки. Кроме того, он, вероятно, будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт. Никакой информации о камерах пока нет, кроме того, что они получат оптическую стабилизацию. Наконец, телефон также получит поддержку NFC.
Как уже упоминалось, Xiaomi 12T недавно появился в базе данных FCC под номером модели 22071212AG. Список подтвердил некоторые общие характеристики смартфона, такие как Wi-Fi 802.11ax, 5G (7 диапазонов), Bluetooth, GPS и ИК-бластер. Листинг FCC предполагает, что смартфон Xiaomi вскоре может дебютировать на мировых рынках.
Предыдущие утечки показали, что Xiaomi 12T будет ребрендингом Redmi K50S, который будет запущен исключительно в Китае. Кроме того, у устройства будет двоюродный брат, Xiaomi 12T Pro, которые будет эксклюзивным для Японии.