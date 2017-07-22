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Замечены видеокарты Intel Arc Pro A50 и Pro A40 для рабочих станций: ACM-G11 Alchemist, 1024 ядра, частота 2450 МГц и 6 Гбайт GDDR6

27 июня 2022, 18:10




Грядущие видеокарты Intel Arc Pro для рабочих станций Pro A40 и Pro A50 были обнаружены в базе данных SiSoftware. Это графические карты Intel Arc Pro с полноценным графическим процессором ACM-G11.

Видеокарта Intel Arc Pro A40 для настольных ПК была недавно замечена в RAA (Южнокорейском национальном агентстве радиоисследований), также были обнаружены несколько мобильных вариантов. Модельный ряд получил обозначение «Pro», поскольку он предназначен для платформ рабочих станций, таких как настольные компьютеры и ноутбуки.

Замечены видеокарты Intel Arc Pro A50 и Pro A40 для рабочих станций: ACM-G11 Alchemist, 1024 ядра, частота 2450 МГц и 6 Гбайт GDDR6


Судя по сведениям SiSoftware, Intel Arc Pro A50 и Arc Pro A40 фактически основаны на одном и том же чипе, поскольку имеют одинаковые характеристики. Спецификации включают полноценный графический процессор Arc ACM-G11, основанный на архитектуре Alchemist Xe-HPG, с 128 исполнительными модулями или 1024 ядрами. Тактовая частота ядра составляет 2,45 ГГц, а графический процессор имеет 1 Мбайт кэш-памяти второго уровня. Конфигурация VRAM составляет 6 Гбайт GDDR6 через интерфейс 96-битной шины. Это те же характеристики, что и у недавно выпущенной видеокарты Intel Arc A380.

Графическая карта Intel Arc A380 официально указана с тактовой частотой 2000 МГц, но может повышаться до 2450 МГц с более высоким TBP в 92 Вт. Похоже, что варианты Pro будут использовать эту полную цифру TBP. Что касается производительности, видеокарты находятся на одном уровне с NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Гбайт. Intel просто не готова со своими драйверами для линейки графических процессоров Arc, поэтому ожидается, что этот показатель производительности будет улучшаться по мере развития их драйверов.

Замечены видеокарты Intel Arc Pro A50 и Pro A40 для рабочих станций: ACM-G11 Alchemist, 1024 ядра, частота 2450 МГц и 6 Гбайт GDDR6


Информации о доступности этих видеокарт на рынке нет, но, учитывая, что A380 был запущен на китайских рынках, видеокарты Arc Pro A50 и Pro A40 могут быть запущены в ближайшие месяцы, поскольку варианты рабочих станций, как сообщается, будут запущены в третьем квартале.


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