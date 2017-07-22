Грядущие видеокарты Intel Arc Pro для рабочих станций Pro A40 и Pro A50 были обнаружены в базе данных SiSoftware. Это графические карты Intel Arc Pro с полноценным графическим процессором ACM-G11.
Видеокарта Intel Arc Pro A40 для настольных ПК была недавно замечена в RAA (Южнокорейском национальном агентстве радиоисследований), также были обнаружены несколько мобильных вариантов. Модельный ряд получил обозначение «Pro», поскольку он предназначен для платформ рабочих станций, таких как настольные компьютеры и ноутбуки.
Судя по сведениям SiSoftware, Intel Arc Pro A50 и Arc Pro A40 фактически основаны на одном и том же чипе, поскольку имеют одинаковые характеристики. Спецификации включают полноценный графический процессор Arc ACM-G11, основанный на архитектуре Alchemist Xe-HPG, с 128 исполнительными модулями или 1024 ядрами. Тактовая частота ядра составляет 2,45 ГГц, а графический процессор имеет 1 Мбайт кэш-памяти второго уровня. Конфигурация VRAM составляет 6 Гбайт GDDR6 через интерфейс 96-битной шины. Это те же характеристики, что и у недавно выпущенной видеокарты Intel Arc A380.
Графическая карта Intel Arc A380 официально указана с тактовой частотой 2000 МГц, но может повышаться до 2450 МГц с более высоким TBP в 92 Вт. Похоже, что варианты Pro будут использовать эту полную цифру TBP. Что касается производительности, видеокарты находятся на одном уровне с NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Гбайт. Intel просто не готова со своими драйверами для линейки графических процессоров Arc, поэтому ожидается, что этот показатель производительности будет улучшаться по мере развития их драйверов.
Информации о доступности этих видеокарт на рынке нет, но, учитывая, что A380 был запущен на китайских рынках, видеокарты Arc Pro A50 и Pro A40 могут быть запущены в ближайшие месяцы, поскольку варианты рабочих станций, как сообщается, будут запущены в третьем квартале.
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