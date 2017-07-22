Apple недавно анонсировала новый процессор M2 со значительными улучшениями в плане CPU и GPU. Компания планирует выпустить другие варианты чипа для своих высокопроизводительных моделей MacBook Pro и Mac mini. Сейчас сообщается, что чип Apple M2 Pro для MacBook Pro и Mac mini будет основан на 3-нм техпроцессе TSMC. Кроме того, чипы M3 также будут производиться TSMC по тому же 3-нм техпроцессу.
Согласно тайваньскому отраслевому изданию DigiTimes, чипы Apple M2 Pro и M3 будут основаны на 3-нм техпроцессе. Компания выбрала TSMC для производства чипов, и, как сообщается, она начнет массовое производство во второй половине 2022 года. Недавно стало известно, что Apple работает как минимум над четырьмя новыми Mac с обновленными вариантами M2. Apple будет использовать чип M2 Pro в своих более дорогих моделях MacBook Pro, а также в Mac mini. MacBook Pro более высокого класса также будет оснащен чипом M2 Max, предполагается, что он также будет основан на 3-нм техпроцессе.
Чип Apple M2 в новых MacBook Air и MacBook Pro основан на 5-нм техпроцессе TSMC. Более того, прошлогодние M2 Pro и M2 Max также были основаны на том же процессе. Если Apple действительно приступит к 3-нм техпроцессу, разрыв в производительности между нынешними флагманскими чипами Apple будет больше, чем когда-либо.