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Xiaomi 12S, 12S Pro и 12S Ultra с оптикой от Leica и Snapdragon 8+ Gen 1 выйдут 4 июля

28 июня 2022, 09:10




После тизеров и слухов Xiaomi подтвердила запуск серии Xiaomi 12S, которая включает в себя смартфоны 12S, 12S Pro и 12S Ultra, которая будет представлена 4 июля в Китае. Впервые они будут иметь оптику от Leica.

Xiaomi 12S, 12S Pro и 12S Ultra с оптикой от Leica и Snapdragon 8+ Gen 1 выйдут 4 июля


  • Xiaomi 12S с камерой Leica - компактный флагман высокого класса

  • Xiaomi 12S Pro с камерой Leica - новый флагманский стандарт 2022 года

  • Xiaomi 12S Ultra с камерой Leica - новая высота флагмана мобильных изображений


    • Основываясь на более ранних слухах, все телефоны будут работать на SoC Snapdragon 8+ Gen 1 и, ожидается, что Mi 12S Pro будет поставляться в версии Dimensity 9000, но без камеры Leica и быстрой зарядки 67 Вт по сравнению с зарядкой 120 Вт в двух других моделях.

    Xiaomi 12S, 12S Pro и 12S Ultra с оптикой от Leica и Snapdragon 8+ Gen 1 выйдут 4 июля


    Xiaomi Mi 12S Ultra будет оснащен 6,7-дюймовым экраном Quad HD+ разрешения и до 120 Гц LTPO AMOLED, Snapdragon 8+ Gen 1, до 12 Гбайт ОЗУ, до 512 Гбайт памяти, 50-мегапиксельной основной камерой IMX989, 48-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 48-мегапиксельный перископический телеобъектив со 120-кратным зумом, системой Leica Imaging и алгоритмом визуализации Leica, ToF и лазерным автофокусом, аккумулятором 4800 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 67 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.


    Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор vivo X70 Pro+. Vivo X70 Pro+ стал если и не лучшим, то уж точно одним из лучших камерофонов, которые нам довелось тестировать. Ко всему прочему, он предлагает близкий к идеальному экран, неплохую автономность и красивый дизайн. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo X70 Pro+: мощный фотофлагман с отличным дизайном

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