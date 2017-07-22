После тизеров и слухов Xiaomi подтвердила запуск серии Xiaomi 12S, которая включает в себя смартфоны 12S, 12S Pro и 12S Ultra, которая будет представлена 4 июля в Китае. Впервые они будут иметь оптику от Leica.
Xiaomi 12S с камерой Leica - компактный флагман высокого класса
Xiaomi 12S Pro с камерой Leica - новый флагманский стандарт 2022 года
Xiaomi 12S Ultra с камерой Leica - новая высота флагмана мобильных изображений
Основываясь на более ранних слухах, все телефоны будут работать на SoC Snapdragon 8+ Gen 1 и, ожидается, что Mi 12S Pro будет поставляться в версии Dimensity 9000, но без камеры Leica и быстрой зарядки 67 Вт по сравнению с зарядкой 120 Вт в двух других моделях.
Xiaomi Mi 12S Ultra будет оснащен 6,7-дюймовым экраном Quad HD+ разрешения и до 120 Гц LTPO AMOLED, Snapdragon 8+ Gen 1, до 12 Гбайт ОЗУ, до 512 Гбайт памяти, 50-мегапиксельной основной камерой IMX989, 48-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 48-мегапиксельный перископический телеобъектив со 120-кратным зумом, системой Leica Imaging и алгоритмом визуализации Leica, ToF и лазерным автофокусом, аккумулятором 4800 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 67 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.